Лукашенко потребовал уже к началу 2019 года кардинально решить проблемы в здравоохранении

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от руководства системы здравоохранения уже к началу следующего года кардинальным образом решить все выявленные проблемные вопросы в данной сфере. Об этом стало известно сегодня по итогам совещания у главы государства, сообщает БЕЛТА.

Как было отмечено, необходимость подобного разговора на уровне Президента назрела давно, поскольку проблемы накапливались. Однако на фоне громких достижений и успехов в отечественной медицине вовремя не были замечены упущения и недостатки в работе отрасли, которые местами переросли в системные правонарушения.

"Наверное, вот эти успехи и похвала со стороны международных организаций, ВОЗ и так далее вам вскружили голову. Подумаешь, мелочевка какая-то… Люди жалуются, очереди в поликлиниках, хамство со стороны врачей повальное. Откройте любое СМИ, в интернет посмотрите, социальные сети - вы там увидите свою работу", - обратил внимание глава государства.

"При всех социологических опросах, какой ни проводишь, как минимум в пятерку негатива вы всегда попадаете. Жалуются на равнодушие, плохое отношение, особенно там, где люди лечатся, - на местах, - отметил Александр Лукашенко. - Хирургия, гинекология, терапия, кардиология… Находятся на лечении обычные люди. Посмотрите на них, как они реагируют на вашу работу, - там проблем выше крыши, а вы по верхушкам полетели".

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