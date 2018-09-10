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Беларуси интересен опыт Совета Европы в сфере местного самоуправления
11.09.2018 15:03 — Новости Политики | БT
Также и наша история сотрудничества на уровне регионов может быть полезной для европейского сообщества. Развитию локальных связей в Беларуси уделяют много внимания. По всей цепочке, от кадровой политики до развития малых населенных пунктов, - жесткий контроль на всех уровнях, вплоть до президентского.
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Об этом заявил Президент Александр Лукашенко на встрече с председателем Конгресса местных и региональных властей Гудрун Мослер-Тёрнстрём. Также и наша история...
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