В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент: Громкие коррупционные дела в медицине не должны бросать тень на честных и порядочных врачей Громкие коррупционные дела в медицине не должны бросать тень на честных и порядочных врачей, которых у нас большинство. Наболевшие темы для отрасли сегодня...

Наболевшие темы для отрасли сегодня обсуждали на совещании о проблемных вопросах в системе здравоохранения и кадровых назначениях. Как отметил Глава государства, актуальность такого основательного разговора вызвана прежде всего необходимостью решения проблем, которые накопились в медицинской сфере. Причем их масштаб не позволяет просто ограничиться новыми назначениями.