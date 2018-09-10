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Президент: Громкие коррупционные дела в медицине не должны бросать тень на честных и порядочных врачей
11.09.2018 15:02 — Новости Политики | БT
Наболевшие темы для отрасли сегодня обсуждали на совещании о проблемных вопросах в системе здравоохранения и кадровых назначениях. Как отметил Глава государства, актуальность такого основательного разговора вызвана прежде всего необходимостью решения проблем, которые накопились в медицинской сфере. Причем их масштаб не позволяет просто ограничиться новыми назначениями.
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Президент: Громкие коррупционные дела в медицине не должны бросать тень на честных и порядочных врачей
Громкие коррупционные дела в медицине не должны бросать тень на честных и порядочных врачей, которых у нас большинство. Наболевшие темы для отрасли сегодня...
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