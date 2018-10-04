В Беларуси нашли шпионов

В Беларуси в прошлом месяце был задержан один шпион, а на прошлой неделе двоих человек КГБ объявил персонами нон-грата. Об этом рассказал 5 октября журналистам в Палате представителей глава белорусского КГБ Валерий Вакульчик.

Также рассматривается вопрос о помиловании гражданина Украины Павла Шаройко, осужденного в Беларуси за шпионаж, передает БелаПАН .

«Не скажу, какой страны они граждане, потому что вопросы, касающиеся шпионской деятельности, связаны и с внешней политикой, и отношениями между государствами. И по поводу Шаройко если бы не было соответствующей информации из Украины, мы бы тоже об этом не сказали. Потому что такие вещи, как правило, в СМИ не даются», - отметил Вакульчик.

Он также рассказал, что возможный процесс обмена Шаройко на белоруса Юрия Политику, которого задержали в Украине по обвинению в шпионаже, вряд ли можно осуществить: у КГБ есть вопросы к обвинениям в адрес белоруса. При этом на украинца у КГБ уже есть все доказательства, заверил глава КГБ.

«Некоторые СМИ их могут по-разному интерпретировать. Но когда у нас на руках задания, которые он получал в течение нескольких лет от спецслужбы, когда у нас доказано, что он является кадровым сотрудником, какую должность занимает, в каком звании, на каком направлении работал, какую информацию собирал, через кого собирал, в том числе через некоторых ваших коллег или с их помощью. У нас это все доказано. По поводу Политики у меня есть вопросы», - отметил Вакульчик.