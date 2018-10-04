ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси нашли шпионов

05.10.2018 11:11 — Новости Политики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

В Беларуси в прошлом месяце был задержан один шпион, а на прошлой неделе двоих человек КГБ объявил персонами нон-грата. Об этом рассказал 5 октября журналистам в Палате представителей  глава белорусского КГБ  Валерий Вакульчик.

Также рассматривается вопрос о помиловании гражданина Украины Павла Шаройко, осужденного в Беларуси за шпионаж, передает БелаПАН.

«Не скажу, какой страны они граждане, потому что вопросы, касающиеся шпионской деятельности, связаны и с внешней политикой, и отношениями между государствами.  И по поводу Шаройко если бы не было соответствующей информации из Украины, мы бы тоже об этом не сказали. Потому что такие вещи, как правило, в СМИ не даются», - отметил Вакульчик.

Он также рассказал, что возможный процесс обмена Шаройко на белоруса Юрия Политику, которого задержали в Украине по обвинению в шпионаже, вряд ли можно осуществить: у КГБ есть вопросы к обвинениям в адрес белоруса. При этом на украинца у КГБ уже есть все доказательства, заверил глава КГБ.

«Некоторые СМИ их могут по-разному интерпретировать. Но когда у нас на руках задания, которые он получал в течение нескольких лет от спецслужбы, когда у нас доказано, что он является кадровым сотрудником, какую должность занимает, в каком звании, на каком направлении работал, какую информацию собирал, через кого собирал, в том числе через некоторых ваших коллег или с их помощью. У нас это все доказано. По поводу Политики у меня есть вопросы», - отметил Вакульчик.

Напомним, что гражданин Беларуси Юрий Политика был задержан в Украине в 2017 году. Его обвинили в шпионаже. Аккредитованный в Беларуси корреспондент Украинского радио Павел Шаройко был задержан 25 октября 2017 года по обвинению в шпионаже (ст. 358 УК)., суд признал его виновным и приговорил к восьми годам тюрьмы.

 
 
 
Ссылка на источник 170
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси в прошлом месяце был задержан один шпион, а на прошлой неделе двоих человек КГБ объявил персонами нон-грата. Об этом рассказал 5 октября журналистам в...
 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко ознакомится с современными образцами вооружения и военной техники белорусского производства
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика