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Лукашенко рассказал о дружбе с Генеральным секретарем ООН и общих корнях с его заместителем

09.10.2018 12:32 — Новости Политики | БелТА  
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9 октября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о дружбе с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и общих корнях с его заместителем Владимиром Воронковым. Эти аспекты были отмечены на встрече главы белорусского государства с заместителем Генерального секретаря - главой контртеррористического управления ООН, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что для него было удивительно и неожиданно узнать, что отец Владимира Воронкова (известный советский историк-славист, профессор МГУ Иван Воронков) родом из деревни Ржавцы Шкловского района. "Ваш отец фактически родился там, где прошли мои детские годы и где, работая руководителем некоторых организаций, я ходил ногами, порой босиком. Я очень хорошо знаю эту деревню. Это совсем рядом, где я работал, буквально несколько километров. Знаю, что вы туда поедете", - подчеркнул Президент.

Он высказал радость от того, что Владимир Воронков намерен посетить малую родину своего отца. "Передавайте привет нашей малой родине. Не забывайте, приезжайте. Пускай это сегодня не центр какого-то хозяйства, но очень перспективная и хорошая деревенька, - добавил Александр Лукашенко. - Теперь я буду знать, что оттуда великий историк-славист - ваш отец. Это такое личное. Готовясь к этой встрече (к сожалению, я раньше не знал), обнаружил, что мы с вами имеем общие корни".

Александр Лукашенко также попросил передать Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу самые теплые и добрые пожелания. "Мы имеем блестящие отношения, очень дружеские. Мы очень доверяем друг другу. Передайте ему самые добрые пожелания из Беларуси. Благодаря нашему знакомству, наверное, все белорусы уже знают Антониу Гутерриша не просто из новостей. Это интересный и, на мой взгляд, открытый, добрый и искренний человек", - подчеркнул глава государства.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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9 октября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о дружбе с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и общих...
 
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