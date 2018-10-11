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Осторожно, терроризм: в Минске обсудили угрозы для региона

12.10.2018 07:21 — Новости Политики | БДГ  
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Терроризм сегодня - глобальная угроза, к такому выводу пришли к выводу участники конференции в Минске, которую белорусские власти организовали с участием ОБСЕ. Впрочем, в Беларуси как раз ситуация стабильная. С этим соглашаются и независимые эксперты и предлагают не злоупотреблять термином терроризм.

Глобальная угроза

«Это угроза, которая стоит перед всеми нами и если мы начнем фрагментировать 
эту угрозу, выбирать что кому выгоднее, что нет, то успеха мы не достигнем в борьбе 
с этим злом. Сегодня нам нужно создавать объединяющую повестку дня, объединяющую 
платформу в борьбе с подобного рода вызовами, как терроризм, кибертерроризм», - 
сказал журналистам после конференции высокого уровня «Предотвращение и борьба 
с терроризмом в цифровую эпоху» министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

По его мнению, на сегодня ни одна страна, даже большая, крупный геополитический игрок, «не может оставаться в стороне от каких-либо атак, угроз в сфере киберпространства» и не застрахована от подобного рода кибератак.

Впрочем, «ситуация в сфере борьбы с терроризмом в Республике Беларусь остается стабильной и контролируемой».

«Однако в силу транзитного географического положения наша страна сталкивается со всем спектром характерного для европейского региона внешних вызовов и угроз. В их числе наличие иностранных боевиков, террористов среди иностранцев, следующих транзитом или временно пребывающих на территории Беларуси, получение отдельными гражданами Беларуси и стран СНГ опыта участия в боевых действиях за рубежом, влияние на них агрессивных, экстремистских идеологий зарубежных структур» - подчеркнул высокопоставленный белорусский чиновник.

Дела наемников

Есть и другая статистика. По данным Макея, в Беларуси в прошлом году было возбуждено 5 уголовных дел в отношении белорусов, принявших участие в вооруженных конфликтах в зарубежных странах, 4 человека были осуждены, 12 лицам вынесены официальные предупреждения.

Министр подчеркнул, что участие белорусов в вооруженных конфликтах на территории иностранных государств — угроза национальной безопасности Беларуси.

С 2014 года в миграционных и пассажирских потоках выявлено 68 боевиков и пособников террористических организаций, 24 из которых находились в розыске. В 2016 году один из верующих с радикальными взглядами задержан, привлечен к уголовной ответственности за приготовление к совершению акта терроризма.

Кроме того, есть информация о трафике оружия. «Это есть, это не выдумка, к сожалению. Особо это не афишируется, потому что надо заниматься - откуда идет, куда идет», - рассказал журналистам государственный секретарь Совета Безопасности Станислав Зась.

Он не назвал конкретных цифр, но признал, что информацию подтверждают и российские коллеги: «они там выявляют у себя оружие, которое через нас к ним и наоборот».

При этом госсекретарь уверен, что у Беларуси «серьезных предпосылок для террористической угрозы нет и для распространения соответствующих идеологий террористических».

«Но, конечно, есть внешние риски, и они реально проявляются - это транзит лиц, 
причастных к террористической деятельности, это попытки провести какие-то 
финансовые операции, еще средства террора – и мы с этим боремся. Это есть. 
Но мы должны понимать четко. Что даже если ситуация нормальная, четкая, 
но сейчас ни одна страна самая благополучная не застрахована от террористической 
атаки, в том числе и кибератак», - добавил Зась.

Что важней борьба с терроризмом или права человека?

Участники конференции обсудили довольно острый на сегодня вопрос: что первично и важнее защита прав человека или борьба с терроризмом? Результаты получились разные.

Заместитель генсекретаря ОДКБ Валерий Семериков рассказал, о поиске способов «досудебной блокировки сайтов» и заявил: «Мы можем посадить террористов в тюрьмы, но не можем посадить идеи». Это несколько видоизмененная цитата бывшего президента США Барака Обамы, правда, в своей речи в ООН в 2015 году он выступал против преследования оппозиции («Вы можете посадить в тюрьму своих оппонентов, но вы не можете отправить в заточение идеи»), которую уже не в первый раз используют в контексте борьбы именно с терроризмом представители России.

В свою очередь, глава представительства Европейского союза в Беларуси Андреа Викторин напомнила о необходимости гарантий защиты основополагающих прав и свобод.

Осторожней с терминами

«На сегодняшний день угрозы терроризма для Беларуси непосредственной нет. 
Беларусь является, скорее транзитной зоной для международных террористических сетей. 
Через нашу территорию перемещаются периодически люди, которые находятся 
в международном розыске. Были единичные факты вербовок в международные 
террористические сети», - прокомментировал сегодняшнюю ситуацию для Беларуси 
руководитель Belarus Security Blog Андрей Поротников.

Эксперт призвал «очень осторожно применять термин терроризм». «На постсоветском пространстве доминируют недемократические режимы, которые очень удобно прикрываются обвинениями в терроризме своих политических оппонентов», - заключил Поротников.

Международная конференция «Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху» работала 9-10 октября, и привлекла широкое внимание международной аудитории – участниками дискуссий стали более 250 представителей из 46 стран.

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Теги: Минск
 
 
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Терроризм сегодня - глобальная угроза, к такому выводу пришли к выводу участники конференции в Минске, которую белорусские власти организовали с участием ОБСЕ....
 
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