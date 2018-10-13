После акции противников завода АКБ на площади Ленина люди сами пошли в автозак сдаваться

Сегодня, 14 октября 2018 года в городе Бресте на площади Ленина состоялась несанкционированная властями города акция противников завода АКБ, который строится под Брестом. За несколько дней до этого в социальных сетях и специализированных группах открыто распространялась информация с призывами выйти на площадь именно сегодня и высказать свою гражданскую позицию.



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На протяжении всего мероприятия милиция никого не трогала, собравшиеся спокойно развернули транспарант с надписью "нет заводу акб", все желающие могли выступить и донести до присутствующих собственную точку зрения. Правда, до момента начала мероприятия поступила информация о задержании Дмитрия Бекалюка, этот вопрос будет уточняться. Кроме прочего, выступающие напомнили, что все попытки организовать официальное мероприятие не имели успеха в последнее время - в парке воинов-интернационалистов даже начался какой-то непонятные ремонт без строительных работ. Таким образом, люди считают, что они лишились возможности высказать свой протест.



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После того, как акция завершилась, часть собравшихся предложила самостоятельно пройти всем желающим в расположенный невдалеке автозак. Милиция не стала этому препятствовать, и забрала несколько человек, включая Николая Статкевича, приехавшего в Брест сегодня.



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При этом оставшиеся на площади люди скандировали "оккупанты". На данный момент это вся доступная информация.

14 октября на площадь Ленина в Бресте вновь вышли противники строительства аккумуляторного завода. Среди них оказался и оппозиционный политик Николай Статкевич. Как сообщает корреспондент TUT.BY , во время акции он был задержан силовиками.



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фото - TUT.BY

Вместе со Статкевичем задержали видеоблогеров Сергея Петрухина и Александра Кабанова, которые освещают на своем канале «Народный репортер» ситуацию со строительством аккумуляторного завода.

По предварительной информации, их доставили в Ленинский РОВД Бреста. Кроме того, еще до начала несанкционированной акции на въезде в город задержали противника строительства завода Дмитрия Бекалюка.



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фото - Радио Свобода

Аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля каждое воскресенье на площадь Ленина в Бресте приходят противники строительства аккумуляторного завода, которые общаются и обмениваются последними новостями о строительстве предприятия.



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фото - Радио Свобода