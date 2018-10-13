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После акции противников завода АКБ на площади Ленина люди сами пошли в автозак сдаваться

14.10.2018 14:48 — Новости Политики | Виртуальный Брест  
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Сегодня, 14 октября 2018 года в городе Бресте на площади Ленина состоялась несанкционированная властями города акция противников завода АКБ, который строится под Брестом. За несколько дней до этого в социальных сетях и специализированных группах открыто распространялась информация с призывами выйти на площадь именно сегодня и высказать свою гражданскую позицию.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59705.php

После акции противников завода АКБ на площади Ленина люди сами пошли в автозак сдаваться

На протяжении всего мероприятия милиция никого не трогала, собравшиеся спокойно развернули транспарант с надписью "нет заводу акб", все желающие могли выступить и донести до присутствующих собственную точку зрения. Правда, до момента начала мероприятия поступила информация о задержании Дмитрия Бекалюка, этот вопрос будет уточняться. Кроме прочего, выступающие напомнили, что все попытки организовать официальное мероприятие не имели успеха в последнее время - в парке воинов-интернационалистов даже начался какой-то непонятные ремонт без строительных работ. Таким образом, люди считают, что они лишились возможности высказать свой протест.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59705.php

После акции противников завода АКБ на площади Ленина люди сами пошли в автозак сдаваться

После того, как акция завершилась, часть собравшихся предложила самостоятельно пройти всем желающим в расположенный невдалеке автозак. Милиция не стала этому препятствовать, и забрала несколько человек, включая Николая Статкевича, приехавшего в Брест сегодня.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59705.php

После акции противников завода АКБ на площади Ленина люди сами пошли в автозак сдаваться

При этом оставшиеся на площади люди скандировали "оккупанты". На данный момент это вся доступная информация.

14 октября на площадь Ленина в Бресте вновь вышли противники строительства аккумуляторного завода. Среди них оказался и оппозиционный политик Николай Статкевич. Как сообщает корреспондент TUT.BY, во время акции он был задержан силовиками.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59705.php

После акции противников завода АКБ на площади Ленина люди сами пошли в автозак сдаваться

фото - TUT.BY

Вместе со Статкевичем задержали видеоблогеров Сергея Петрухина и Александра Кабанова, которые освещают на своем канале «Народный репортер» ситуацию со строительством аккумуляторного завода.

По предварительной информации, их доставили в Ленинский РОВД Бреста. Кроме того, еще до начала несанкционированной акции на въезде в город задержали противника строительства завода Дмитрия Бекалюка.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59705.php

После акции противников завода АКБ на площади Ленина люди сами пошли в автозак сдаваться

фото - Радио Свобода

Аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля каждое воскресенье на площадь Ленина в Бресте приходят противники строительства аккумуляторного завода, которые общаются и обмениваются последними новостями о строительстве предприятия.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59705.php

После акции противников завода АКБ на площади Ленина люди сами пошли в автозак сдаваться

фото - Радио Свобода

29 апреля на окраине Бреста, в парке Воинов-интернационалистов, прошел санкционированный властями митинг «Брестчанки против свинца», на который собралось около двух тысяч человек. С тех пор неоднократные попытки противников строительства завода получить разрешение на проведение митинга успехом не увенчались - городские власти не давали "добро", мотивируя это тем, что в заявленные даты запланированы другие мероприятия.

 
Теги: Новости, Последние новости
 
 
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Сегодня, 14 октября 2018 года в городе Бресте на площади Ленина состоялась несанкционированная властями города акция противников завода АКБ, который строится под...
 
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