Заклятые союзники: куда двигаются Беларусь и Россия

Главным событием минувшей недели стал могилевский Форум регионов с участием Александра Лукашенко и Владимира Путина. Ожидалось, что он даст ответы на самые острые белорусско-российских вопросы. Встреча глав государств состоялась, но, как считают эксперты, многие проблемы так и остались в подвешенном состоянии.

Могилевский форум: были ли сюрпризы?

Информация о встрече Лукашенко и Путина в Могилеве — традиционно довольно скудная, официальные выступления — без сюрпризов.

Главными задачами Беларуси и России в плане экономики остаются устранение ограничений во взаимной торговле и обеспечение равных условий деятельности субъектов хозяйствования, Лукашенко заявил на пленарном заседании V Форума регионов.

«Привлекательность любого интеграционного объединения определяется условиями экономического сотрудничества его субъектов. Речь идет о создании условий для комфортного ведения торговли, а также возможности совместно реализовать прибыльные проекты в различных сферах», — сказал белорусский официальный лидер.

Путин подчеркнул, что реализация договоренностей на высшем уровне может быть успешной только тогда, когда дополняется эффективной работой на региональном уровне. «Прямых и эффективно организованных контактов действительно очень много», — цитирует российского лидера пресс-служба президента Беларуси.

Кроме того, глава РФ в выступлении на форуме подтвердил, что «Россия дорожит союзническими отношениями с Беларусью» и стремится «наращивать связи по всем направлениям на принципах добрососедства и взаимной выгоды».

Одно из заявлений Лукашенко на встрече с Путиным вызвало довольно резкую критику в соцсетях. «По настроению, знаю Вас давно, вижу, что Вы чувствуете здесь себя как дома на этом, можно сказать, клочке русской земли. Это такой город, я бы даже сказал, больше русский, чем белорусский, — восток Беларуси. Всегда рады вас видеть здесь», — цитирует официального лидера Беларуси пресс-служба президента России.

Сложно понять, что заставило Лукашенко столь вольно обойтись на словах с территориальной целостностью Беларуси.

Беларусь получила 263 млн долларов за перетаможку нефти и транш кредита

«Самый главный вопрос, который обсуждался (в Сочи), был связан с возвратом денежных средств от «перетаможки» сырой нефти в белорусский бюджет. А также вопрос переработки в Беларуси темных нефтепродуктов, к примеру, мазута, который покупался нашими компаниями у российских, перерабатывался, а нефтепродукты реализовывались на белорусском и зарубежных рынках... Это непростой, сложный вопрос», - заявил Лукашенко 22 сентября.

Собственно 263 млн поступили еще до форума, но об этом было заявлено именно 12 октября.

Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко также сообщил, что Минск и Москва с 1 ноября начнут консультации по компенсации потерь белорусского бюджета от налогового маневра. «Идет процесс (переговоров) по компенсации от налогового маневра. Мы будем встречаться... будем отрабатывать, есть график встреч», — передает слова Ляшенко БелТА.

Кроме того, Евразийский банк развития перечислил Беларуси шестой кредитный транш по линии Евразийского фонда стабилизации и развития на сумму 200 млн долларов.

Ритуальная встреча

«Сама встреча двух президентов в Могилеве была достаточно ритуальной, другое дело, что их подчиненные на уровне премьеров, министров поработали в это время для развязки конфликтных вопросов. И два президента на самом форуме демонстрировали, что все узлы развязаны и что чуть ли не идиллия в двусторонних отношениях», — прокомментировал БДГ итоги форума политический обозреватель Александр Класковский.

По его словам, на самом деле все далеко не так радужно: целый ряд проблем были обсуждены, и не факт, что были приняты принципиальные решения. «Россияне пошли на уступки, но не ясно, что Минск пообещал взамен», — добавил эксперт. Среди возможных вариантов Класковский называет возможное требование размещения в Беларуси военной российской базы или ужесточения политики на украинском направлении.

Он напомнил, что перечислены деньги по схеме перетаможки, и ранее посол России Михаил Бабич заверил, что эта схема будет работать. Но на днях подписали баланс по нефтепродуктам: «Москва прикрутила краник, нулевые поставки бензина, мазута, Москва таким образом прикрыла схему реэкспорта». Кроме того, пока подвешен вопрос о компенсации за налоговый маневр в российской нефтяной отрасли: переговоры завершатся в лучшем случае в конце года, в худшем, если компенсации не будет, потери белорусского бюджета составят до 2 млрд долларов в 2024 году».

Евразийский банк развития перечислил 200 млн долларов кредита, но поступление траншей, добавил Класковский идет с большим опозданием, но Минск не выполняет условий их получения, поэтому дальнейшие выплаты под угрозой.

«Еще важнее для белорусских властей в следующем году получить миллиард долларов для погашения долга перед Москвой. Ведутся переговоры, но Москва считает, что это слишком жирно и там говорят о 630 млн. Российская сторона старается умерить аппетиты Лукашенко»,— добавил Класковский.

Кроме того, эксперт отметил, что судя по российской прессе, у Москвы есть серьезные претензии к Лукашенко, в том числе политического характера, и на переговорах в Могилеве ему пришлось несладко.

Двоякие результаты форума

«С одной стороны, можно констатировать, что встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина в Могилеве разрешила некоторые проблемные вопросы в двусторонней повестке дня. Прежде всего, это касается выделения 6-го транша Евразийского фонда стабилизации и развития (200 млн долларов) и перечисления пошлин за перетаможку (268 млн долларов). Однако это те решения, которыя Москва должна была выполнить уже давно, но откладывала их исполнение в уелях давления на Минск», - прокомментировал БДГ результаты форума Арсений Сивицкий, директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований.

В частности, как следует из объяснений белорусской стороны, размер пошлин за перетаможку зависит от стоимости барреля нефти, однако в российский бюджет была заложена фиксированная сумма, которую Беларусь исчерпала за первое полугодие.

«Так как цена нефти все это время росла, Минск настоял на пересмотре размера перечислений. Механизм перетаможки был предложен в качестве одной из мер по компенсации роста цены на российский газ. Так как пока что не прослеживается договоренности по снижению цены на российский газ после 2019 года, данный механизм имеет важное компенсационное значение. Однако он напрямую зависит от конъюнктуры на нефтяном рынке, который в последние годы достаточно волатилен», — пояснил эксперт.

С другой стороны, добавил Сивицкий, в преддверии встречи в Могилеве российская сторона приняла решение перекрыть реэкспортные схемы российских нефтепродуктов, обнулив поставки в Беларусь.

Подвисли и другие проблемные вопросы — размер и механизмы компенсации Беларуси за налоговый маневр в нефтяной промышленности России, отсрочка по выплатам и уменьшение ставок по кредиту на БелАЭС, новые кредиты для рефинансирования долга перед Россией на 2019 год, барьеры на российском рынке в торговле промышленной и сельскохозяйственной продукцией и т. д.

«Эти нерешенные проблемы закладывают основу для возможных новых конфликтных ситуаций в будущем. А на фоне новой волны западных санкций против России, а также ухудшения внутриэкономической ситуации в российской экономике, Кремль может приостановить и пересмотреть выполнение ранее достигнутых соглашений. Поэтому итоги саммита в Могилеве можно оценивать двояко», - пояснил Сивицкий.