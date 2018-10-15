ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Наши как всегда" - Лукашенко прокомментировал игру белорусских футболистов с Молдовой

16.10.2018 12:00 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
"Наши как всегда" - Лукашенко прокомментировал игру белорусских футболистов с Молдовой
Во время матча

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром, председателем Белорусской федерации футбола Сергеем Румасом прокомментировал состоявшийся 15 октября матч между сборными Беларуси и Молдовы, передает корреспондент БЕЛТА.

"В футболе ты вчера порадовал страну так, что дальше некуда. Если мы не можем с Молдовой играть… Я не хочу принизить Молдову, молодцы ребята: вышли, зубы сжали и играли, как положено. А наши как всегда. Очень жаль", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что необходимо принимать дополнительные меры, чтобы развитие футбола в стране не останавливалось. "Ибо этот хороший всплеск, который произошел, завтра угаснет, и вы будете на уровне динамовских хоккеистов играть", - добавил Президент.

Как сообщалось, 15 октября футболисты сборной Беларуси сыграли вничью 0:0 с командой Молдовы в домашнем матче Лиги наций. Первая половина встречи на минском стадионе "Динамо" прошла с небольшим преимуществом хозяев поля, но серьезных угроз воротам соперника они не создали. Голкипер белорусов также остался почти без работы. После перерыва обе команды заиграли более активно, однако зрители так и не увидели забитых мячей. Самый реальный шанс вырвать победу белорусы имели на 3-й компенсированной минуте, но мяч после удара Игоря Стасевича угодил в перекладину ворот. Сразу после матча главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко посетовал, что его команда не сумела добиться успеха и потеряла важные очки. Однако, подчеркнул наставник, через месяц у белорусов гостевая игра с Люксембургом, в которой, скорее всего, и решится судьба первого места.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 156
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром, председателем Белорусской федерации футбола Сергеем...
 
Новости дня
Новости политики
 
Принятая на Всебелорусском народном собрании программа должна быть выполнена - Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика