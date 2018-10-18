Александр Лукашенко во время посещения

19 октября, Гродненский район /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко начал посещение Гродненской области с обсуждения ситуации в сельском хозяйстве, передает корреспондент БЕЛТА.

По прилете в Гродненский район глава государства с ходу поинтересовался у местных чиновников о проблемных вопросах в сельском хозяйстве. Губернатор Владимир Кравцов в целом охарактеризовал ситуацию, акцентировав внимание на недоборе зерна. Неблагоприятные климатические условия в мае и июне отрицательно сказались на производстве растениеводческой продукции. Урожая зерновых собрано меньше по сравнению с прошлым годом: при плане 1,5 млн т получили 1 млн 150 тыс. т зерна вместе с кукурузой.

/Будет дополнено/.-0-