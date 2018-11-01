2 ноября, Витебск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочей поездкой в Витебскую область. Сегодня глава государства планирует посетить Витебский меховой комбинат, передает корреспондент БЕЛТА.

На предприятии Александру Лукашенко доложат о выполнении поручений по развитию кожевенно-мехового производства, затем он посетит несколько цехов, где ознакомится с технологическими процессами выделки овчины и пушнины, производством готовых изделий и выставкой выпускаемой продукции.

Витебский меховой комбинат работает с 30 октября 1975 года. Это единственное предприятие в стране, которое специализируется на переработке различных видов пушно-мехового сырья и пошиве из него одежды, головных уборов и аксессуаров. В декабре 2013 года комбинат был выкуплен обувной компанией "Марко" за одну базовую величину для его реконструкции, модернизации и финансового оздоровления. Через несколько месяцев предприятие было включено в холдинг "Белорусская кожевенно-обувная компания "Марко".

В настоящее время мощности Витебского мехового комбината позволяют перерабатывать 300 тыс. шкур овчины, 250 тыс. шкурок пушного сырья в год и шить из них изделия. За период реконструкции и модернизации предприятия освоено Br43,5 млн инвестиций в основной капитал, поставлена 401 единица технологического оборудования, создано более 300 рабочих мест.-0-