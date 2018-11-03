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Лукашенко ознакомится с ходом работ по комплексному развитию Оршанского района

04.11.2018 10:51 — Новости Политики | БелТА  
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4 ноября, Оршанский район /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит сегодня рабочую поездку в Витебскую область, сообщает БЕЛТА.

Главе государства доложат о принимаемых мерах по развитию области, выполнении поручений о комплексном развитии Оршанского района.

Планируется, что Александр Лукашенко ознакомится с ходом работ по благоустройству и социальному развитию городского поселка Болбасово, посетит Дом культуры и пообщается с местными жителями.

Население Оршанского района составляет более 156 тыс. человек, в том числе около 133 тыс. - городское. Агропромышленный комплекс представлен 15 сельхозорганизациями, промышленность - 32 предприятиями. На 1 октября 2018 года в районе было зарегистрировано более 4 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства.-0-

 
 
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4 ноября, Оршанский район /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит сегодня рабочую поездку в Витебскую область, сообщает БЕЛТА. ...
 
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