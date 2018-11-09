Беларусь активизировала попытки вхождения в ВТО

Накануне прошла встреча Александра Турчина с делегацией Всемирной торговой организации.

В ходе переговоров первый вице-премьер Турчин поблагодарил заместителя Генерального директора Всемирной торговой организации Алана Вулффа и секретариат ВТО за поддержку Беларуси на пути скорейшего присоединения к организации.

Александр Турчин проинформировал о новом составе правительства Беларус и сообщил, что основной упор его работы будет сделан на дальнейшее повышение конкурентоспособности белорусской экономики, развитие электронной торговли, малого и среднего бизнеса, а также сферы услуг.

"В новом правительстве будет обеспечена преемственность курса нашей внешнеторговой политики без каких-либо радикальных изменений. Среди важных задач мы также рассматриваем скорейшее завершение переговорного процесса по присоединению Беларуси к ВТО", - подчеркнул первый вице-премьер.

Как отметил заместитель Генерального директора ВТО Алан Вулфф, процесс активизации переговоров со стороны Беларуси очень благоприятно воспринят членами организации. Он проинформировал, что с момента возобновления переговорного процесса состоялось три продуктивных заседания рабочей группы по присоединению и подписано 9 протоколов по итогам двухсторонних переговоров.

заявил , что Беларусь должна учитывать все плюсы и минусы будущего вступления в ВТО. Напомним, что министр иностранных дел Владимир Макей в эфире телеканала «Беларусь 1» 4 сентября по итогам своего доклада главе государства, что Беларусь должна учитывать все плюсы и минусы будущего вступления в ВТО.