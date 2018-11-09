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Беларусь активизировала попытки вхождения в ВТО

09.11.2018 12:21 — Новости Политики | БДГ  
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Накануне прошла встреча Александра Турчина с делегацией Всемирной торговой организации.

В ходе переговоров первый вице-премьер Турчин поблагодарил заместителя Генерального директора Всемирной торговой организации Алана Вулффа и секретариат ВТО за поддержку Беларуси на пути скорейшего присоединения к организации.

Александр Турчин проинформировал о новом составе правительства Беларус и сообщил, что основной упор  его работы будет сделан на дальнейшее повышение конкурентоспособности белорусской экономики, развитие электронной торговли, малого и среднего бизнеса, а также сферы услуг.

"В новом правительстве будет обеспечена преемственность курса нашей внешнеторговой политики без каких-либо радикальных изменений. Среди важных задач мы также рассматриваем скорейшее завершение переговорного процесса по присоединению Беларуси к ВТО", - подчеркнул первый вице-премьер.

Как отметил заместитель Генерального директора ВТО Алан Вулфф,  процесс активизации переговоров со стороны Беларуси очень благоприятно воспринят членами организации. Он проинформировал, что с момента возобновления переговорного процесса состоялось три продуктивных заседания рабочей группы по присоединению и  подписано 9 протоколов по итогам двухсторонних переговоров. 

Напомним, что министр иностранных дел Владимир Макей в эфире телеканала «Беларусь 1» 4 сентября по итогам своего доклада главе государства заявил, что Беларусь должна учитывать все плюсы и минусы будущего вступления в ВТО. 
 
Беларусь пытается вступить в ВТО с 1993 года, этот процесс активизировался в 2015 году и продолжился в 2016, когда со страны были сняты санкции ЕС, после чего многие государства-члены организации заявили о том, что готовы вести переговоры на данную тему. О завершении переговоров сообщалось в конце 2017 года, в мае 2018 года большинство стран - членов Всемирной торговой организации сегодня на заседании рабочей группы по присоединению Беларуси одобрили шаги правительства нашей страны в этом направлении.
 
 
 
Ссылка на источник 243
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Накануне прошла встреча Александра Турчина с делегацией Всемирной торговой организации.
 
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