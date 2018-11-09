Приговор лидерам независимого профсоюза РЭП оставили в силе

Апелляционные жалобы на вынесенные ранее приговоры лидерам независимого профсоюза РЭП были отклонены, приговор остался в силе.

Минский городской суд коллегией судей в составе Сергея Хрипача, Любови Симахиной и Петра Орлова 9 ноября не удовлетворил апелляционные жалобы на приговоры, вынесенные лидерам независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадию Федыничу и Игорю Комлику.

Как сообщат БелаПАН, лидеры профсоюза намерены и дальше обжалось вынесенный приговор, хотя не верят в то, что его пересмотрят. Далее Федынич и Комлик планируют подавать надзорную жалобу председателю Мингорсуда, затем, в случае, если и эта попытка провалится, - в Верховный суд.

были приговорены к четырем годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение и без конфискации имущества. 24 августа председатель профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадий Федынич и глава минской городской организации, бухгалтер профсоюза Игорь Комликк четырем годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение и без конфискации имущества.