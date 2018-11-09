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Приговор лидерам независимого профсоюза РЭП оставили в силе
09.11.2018 17:58 — Новости Политики | БДГ
Апелляционные жалобы на вынесенные ранее приговоры лидерам независимого профсоюза РЭП были отклонены, приговор остался в силе.
Минский городской суд коллегией судей в составе Сергея Хрипача, Любови Симахиной и Петра Орлова 9 ноября не удовлетворил апелляционные жалобы на приговоры, вынесенные лидерам независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадию Федыничу и Игорю Комлику.
Как
24 августа председатель профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадий Федынич и глава минской городской организации, бухгалтер профсоюза Игорь Комлик
Напомним, что 2 августа 2017 года, Финансовая милиция Департамента Финрасследований КГК по Минску
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Апелляционные жалобы на вынесенные ранее приговоры лидерам независимого профсоюза РЭП были отклонены, приговор остался в силе.
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