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Приговор лидерам независимого профсоюза РЭП оставили в силе

09.11.2018 17:58 — Новости Политики | БДГ  
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Апелляционные жалобы на вынесенные ранее приговоры лидерам независимого профсоюза РЭП были отклонены, приговор остался в силе.

Минский городской суд коллегией судей в составе Сергея Хрипача, Любови Симахиной и Петра Орлова 9 ноября не удовлетворил апелляционные жалобы на приговоры, вынесенные лидерам независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадию Федыничу и Игорю Комлику.

Как сообщат БелаПАН, лидеры профсоюза намерены и дальше обжалось вынесенный приговор, хотя  не верят в то, что его пересмотрят. Далее Федынич и Комлик планируют подавать надзорную жалобу председателю Мингорсуда, затем, в случае, если и эта попытка провалится, - в Верховный суд.

24 августа председатель профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадий Федынич и глава минской городской организации, бухгалтер профсоюза Игорь Комлик были приговорены к четырем годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение и без конфискации имущества.
 
Напомним, что 2 августа 2017 года, Финансовая милиция Департамента Финрасследований КГК по Минску провела обыски в минском офисе профсоюза РЭП, а также дома у главного бухгалтера профсоюза Игоря Комлика, главы РЭП Геннадия Федынича и Натальи Пичужкиной, экс-редактора сайта praca-by.info. Эксперты в интервью БДГ заявили о том, что дело против независимых профсоюзов - политическое. Это опровергли в Госконтроле.
 
Теги: Минск
 
 
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Апелляционные жалобы на вынесенные ранее приговоры лидерам независимого профсоюза РЭП были отклонены, приговор остался в силе.
 
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