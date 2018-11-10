|
В Бресте ростовая кукла "лис" пришёл на площадь Ленина, и его "упаковал" ОМОН
11.11.2018 15:40 — Новости Политики | Виртуальный Брест
Необычный инцидент произошёл сегодня в Бресте - на площади им. Ленина противники завода АКБ традиционно кормили голубей, и к ним вышел человек в форме ростовой куклы "лис".
Он общался с людьми, фотографировался с детьми, на некоторые вопросы отвечал: "без ответа". В общем, всё было довольно весело и мило, пока на ул. К.Маркса кукла не была задержана сотрудниками ОМОН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Необычный инцидент произошёл сегодня в Бресте - на площади им. Ленина противники завода АКБ традиционно кормили голубей, и к ним вышел человек в форме ростовой...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)