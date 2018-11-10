Необычный инцидент произошёл сегодня в Бресте - на площади им. Ленина противники завода АКБ традиционно кормили голубей, и к ним вышел человек в форме ростовой куклы "лис".



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Он общался с людьми, фотографировался с детьми, на некоторые вопросы отвечал: "без ответа". В общем, всё было довольно весело и мило, пока на ул. К.Маркса кукла не была задержана сотрудниками ОМОН.