11 ноября милиция задержала Константина Остапука, который в ростовой кукле лиса пришел на встречу противников аккумуляторного завода на площади Ленина в Бресте, сообщил TUT.BY правозащитник Роман Кисляк.



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На традиционную встречу противников аккумуляторного завода Константин Остапук пришел в ростовой кукле лиса. Он прогуливался между собравшимися и раздавал детям шарики. После встречи мужчина сел в машину, чтобы уехать с площади. В это время к транспортному средству подбежал ОМОН и пересадил Константина в свой транспорт, сообщил TUT.BY Роман Кисляк.

Затем задержанного увезли в Ленинский райотдел милиции.

Это второй случай его задержания. 30 сентября Остапук пришел на площадь Ленина, где в этот день собралось более 90 противников строительства аккумуляторного завода, в одежде с наклейкой против строящегося предприятия. В тот день Остапука задержали, когда он шел с площади. 4 октября суд Ленинского района Бреста признал Остапука виновным по ч. 1 ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) и оштрафовал на 14 базовых величин (343 рубля). 10 октября этот же суд оштрафовал Остапука на 3 базовые величины (73,5 рубля) за неповиновение милиции во время задержания.

Встречи противников строительства аккумуляторного завода проходят в Бресте каждое воскресенье с 25 февраля. По информации БелаПАН, 11 ноября в 12.45 на площади собралось около 130 человек, в их числе активисты Белорусской социал-демократической партии («Грамада»), включая председателя ее областной структуры Игоря Масловского.

Аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля каждое воскресенье на площадь Ленина в Бресте приходят противники строительства аккумуляторного завода, которые общаются и обмениваются последними новостями о строительстве предприятия.



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Фото Людмилы Селех

29 апреля на окраине Бреста, в парке Воинов-интернационалистов, прошел санкционированный властями митинг «Брестчанки против свинца», на который собралось около двух тысяч человек. С тех пор неоднократные попытки противников строительства завода получить разрешение на проведение митинга успехом не увенчались — городские власти не давали добро, мотивируя это тем, что в заявленные даты запланированы другие мероприятия.