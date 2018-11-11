Вопрос назначения генсека не был основным - Лукашенко рассказал о дискуссии на саммите ОДКБ в Астане

12 ноября, Минск /Алина Гришкевич – БЕЛТА/. Вопрос назначения генерального секретаря не был основным на саммите ОДКБ в Астане. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал сегодня на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджана в Беларуси Латифом Гандиловым, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что его удивляют некоторые домыслы по поводу основных обсуждаемых на этой встрече тем. "Все свелось к тому, чтобы мы якобы обсуждали кандидатуру будущего руководителя ОДКБ. Да, мы обсуждали этот вопрос, но он занял у нас, наверное, 15 минут", - заметил Президент.

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