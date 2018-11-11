ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президент Азербайджана через неделю посетит Беларусь

12.11.2018 11:02 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

12 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев через неделю посетит Беларусь. Об этом шла речь сегодня на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджана в Беларуси Латифом Гандиловым, передает корреспондент БЕЛТА.

В 2006-2016 годах Президент Беларуси четыре раза с официальным визитом посещал Баку, Президент Азербайджана Ильхам Алиев - четыре раза с официальным визитом Минск. В 2015 году глава белорусского государства участвовал в церемонии открытия I Европейских игр в азербайджанской столице.

Договорно-правовая база белорусско-азербайджанского сотрудничества включает 10 соглашений. Беларусь и Азербайджан оказывают взаимную поддержку на международной арене по ключевым для обеих стран вопросам и при выдвижении в выборные органы системы ООН.

За январь-сентябрь товарооборот составил $331,5 млн при белорусском экспорте $321,9 млн и импорте $9,6 млн. В Азербайджане действует более 70 представительств, дочерних предприятий, субъектов товаропроводящей сети и дистрибьюторов белорусских компаний. В Беларуси работают 59 предприятий с азербайджанским капиталом.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 90
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
12 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев через неделю посетит Беларусь. Об этом шла речь сегодня на встрече Президента...
 
Новости дня
Новости политики
 
Стало известно, кто был в ростовой кукле "лис" и что с ним произошло дальше
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
12.11.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика