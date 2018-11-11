Президент Азербайджана через неделю посетит Беларусь

12 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев через неделю посетит Беларусь. Об этом шла речь сегодня на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджана в Беларуси Латифом Гандиловым, передает корреспондент БЕЛТА.

В 2006-2016 годах Президент Беларуси четыре раза с официальным визитом посещал Баку, Президент Азербайджана Ильхам Алиев - четыре раза с официальным визитом Минск. В 2015 году глава белорусского государства участвовал в церемонии открытия I Европейских игр в азербайджанской столице.

Договорно-правовая база белорусско-азербайджанского сотрудничества включает 10 соглашений. Беларусь и Азербайджан оказывают взаимную поддержку на международной арене по ключевым для обеих стран вопросам и при выдвижении в выборные органы системы ООН.

За январь-сентябрь товарооборот составил $331,5 млн при белорусском экспорте $321,9 млн и импорте $9,6 млн. В Азербайджане действует более 70 представительств, дочерних предприятий, субъектов товаропроводящей сети и дистрибьюторов белорусских компаний. В Беларуси работают 59 предприятий с азербайджанским капиталом.

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