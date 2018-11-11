|
Вопрос назначения генсека не был основным – Александр Лукашенко рассказал о дискуссии на саммите ОДКБ в Астане
12.11.2018 — Новости Политики | Заря над Неманам
Глава государства отметил, что его удивляют некоторые домыслы по поводу основных обсуждаемых на этой встрече тем.
– Все свелось к тому, чтобы мы якобы обсуждали кандидатуру будущего руководителя ОДКБ. Да, мы обсуждали этот вопрос, но он занял у нас, наверное, 15 минут, – заметил Президент.
Президент Азербайджана через неделю посетит Беларусь
Президент Азербайджана Ильхам Алиев через неделю посетит Беларусь. Об этом шла речь сегодня на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджана в Беларуси Латифом Гандиловым.
В 2006-2016 годах Президент Беларуси четыре раза с официальным визитом посещал Баку, Президент Азербайджана Ильхам Алиев - четыре раза с официальным визитом Минск. В 2015 году глава белорусского государства участвовал в церемонии открытия I Европейских игр в азербайджанской столице. Договорно-правовая база белорусско-азербайджанского сотрудничества включает 10 соглашений.
Беларусь и Азербайджан оказывают взаимную поддержку на международной арене по ключевым для обеих стран вопросам и при выдвижении в выборные органы системы ООН. За январь-сентябрь товарооборот составил $331,5 млн при белорусском экспорте $321,9 млн и импорте $9,6 млн. В Азербайджане действует более 70 представительств, дочерних предприятий, субъектов товаропроводящей сети и дистрибьюторов белорусских компаний. В Беларуси работают 59 предприятий с азербайджанским капиталом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вопрос назначения генсека не был основным – Александр Лукашенко рассказал о дискуссии на саммите ОДКБ в Астане
Вопрос назначения генерального секретаря не был основным на саммите ОДКБ в Астане. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал сегодня на встрече с...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)