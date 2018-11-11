Вопрос назначения генсека не был основным – Александр Лукашенко рассказал о дискуссии на саммите ОДКБ в Астане

Глава государства отметил, что его удивляют некоторые домыслы по поводу основных обсуждаемых на этой встрече тем.





– Все свелось к тому, чтобы мы якобы обсуждали кандидатуру будущего руководителя ОДКБ. Да, мы обсуждали этот вопрос, но он занял у нас, наверное, 15 минут, – заметил Президент.