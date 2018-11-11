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Глава Минфина: окончательное решение по налоговому маневру принимаем не мы
12.11.2018 13:38 — Новости Политики | БДГ
Министр финансов Максим Ермолович рассказал, как идут переговоры Беларуси и РФ по налоговому маневру.
Как
«Эксперты работают между собой, много технических вопросов надо урегулировать, принципиальные есть вопросы. Все надо обсуждать», - отметил он, добавив, что: Беларусь в процессе обсуждения «выступает не той стороной, которая будет принимать окончательное решение».
Напомним, что глава концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков 7 октября на телеканале ОНТ
Госдума России 25 июля приняла закон о налоговом маневре для нефтяной отрасли, это значит, что экспортной пошлины на поставки нефти через 5 лет не будет, а для Беларуси углеводороды будут стоить столько же, сколько для остальных. Этот шаг ударит по нашему ВВП и бюджету,
5 октября премьер-министр Беларуси Сергей Румас
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Министр финансов Максим Ермолович рассказал, как идут переговоры Беларуси и РФ по налоговому маневру.
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