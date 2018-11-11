Глава Минфина: окончательное решение по налоговому маневру принимаем не мы

Министр финансов Максим Ермолович рассказал, как идут переговоры Беларуси и РФ по налоговому маневру.

Как рассказал журналистам министр, тема компенсации потерь белорусской стороны от налогового маневра все еще обсуждается и окончательное решение в данном вопросе принимать будет Россия.

«Эксперты работают между собой, много технических вопросов надо урегулировать, принципиальные есть вопросы. Все надо обсуждать», - отметил он, добавив, что: Беларусь в процессе обсуждения «выступает не той стороной, которая будет принимать окончательное решение».

Напомним, что глава концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков 7 октября на телеканале ОНТ сообщил о том, что переговоры между странами определят механизм компенсации потерь Беларуси от налогового маневра, после чего вопрос будет решаться на уровне президентов.

Госдума России 25 июля приняла закон о налоговом маневре для нефтяной отрасли, это значит, что экспортной пошлины на поставки нефти через 5 лет не будет, а для Беларуси углеводороды будут стоить столько же, сколько для остальных. Этот шаг ударит по нашему ВВП и бюджету, считают эксперты.

5 октября премьер-министр Беларуси Сергей Румас рассказал , что Беларусь и Россия готовят индикативный баланс поставки российских нефтепродуктов, договорились о новом кредите и компенсациях по налоговому маневру. Он отметил, что договоренность по нефтепродуктам была достигнута на переговорах между Путиным и Лукашенко в Сочи.