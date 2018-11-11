ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Человека из костюма лиса выпустили, но вручили повестку в милицию на воскресенье

12.11.2018 14:56 — Новости Политики | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Брестчанина Константина Остапука, задержанного в костюме лиса, выпустили из изолятора временного содержания (ИВС) без суда, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна». Мужчине вручили повестку в милицию на воскресенье, 18 ноября.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60551.php

Человека из костюма лиса выпустили, но вручили повестку в милицию на воскресенье

Как раз по воскресеньям в Бресте проходят акции протеста против строительства аккумуляторного завода. Участники акции собираются на центральной площади города, чтобы "покормить голубей". 11 ноября на такую ​​акцию Остапук пришел в костюме лиса и с воздушными шарами, которые раздавал детям. Когда мужчина уходил с площади, его задержали омоновцы.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60551.php

Человека из костюма лиса выпустили, но вручили повестку в милицию на воскресенье

Ночь Остапук провел в ИВС.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60551.php

Человека из костюма лиса выпустили, но вручили повестку в милицию на воскресенье

Брестский правозащитник Владимир Величкин сообщает, что 11 ноября милиционеры вручили повестки в районный отдел милиции еще нескольким участникам "кормления голубей".

В социальных сетях шутят над ситуацией:

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Брестчанина Константина Остапука, задержанного в костюме лиса, выпустили из изолятора временного содержания (ИВС) без суда, сообщает лишенный регистрации...
 
Новости дня
Новости политики
 
Глава Минфина: окончательное решение по налоговому маневру принимаем не мы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
12.11.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика