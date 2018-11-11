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Человека из костюма лиса выпустили, но вручили повестку в милицию на воскресенье
12.11.2018 14:56 — Новости Политики | Виртуальный Брест
Брестчанина Константина Остапука,
Как раз по воскресеньям в Бресте проходят акции протеста против строительства аккумуляторного завода. Участники акции собираются на центральной площади города, чтобы "покормить голубей". 11 ноября на такую акцию Остапук пришел в костюме лиса и с воздушными шарами, которые раздавал детям. Когда мужчина уходил с площади, его
Ночь Остапук провел в ИВС.
Брестский правозащитник Владимир Величкин сообщает, что 11 ноября милиционеры вручили повестки в районный отдел милиции еще нескольким участникам "кормления голубей".
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