Человека из костюма лиса выпустили, но вручили повестку в милицию на воскресенье

Брестчанина Константина Остапука, задержанного в костюме лиса , выпустили из изолятора временного содержания (ИВС) без суда, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр « Весна ». Мужчине вручили повестку в милицию на воскресенье, 18 ноября.



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Как раз по воскресеньям в Бресте проходят акции протеста против строительства аккумуляторного завода. Участники акции собираются на центральной площади города, чтобы "покормить голубей". 11 ноября на такую ​​акцию Остапук пришел в костюме лиса и с воздушными шарами, которые раздавал детям. Когда мужчина уходил с площади, его задержали омоновцы .



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60551.php

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Ночь Остапук провел в ИВС.



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Брестский правозащитник Владимир Величкин сообщает, что 11 ноября милиционеры вручили повестки в районный отдел милиции еще нескольким участникам "кормления голубей".

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