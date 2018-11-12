Лукашенко согласовал назначение новых руководителей местной вертикали власти

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13 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение ряда новых руководителей местной вертикали власти, передает корреспондент БЕЛТА.

На пост первого заместителя председателя Гомельского облисполкома согласована кандидатура Геннадия Соловья, который до настоящего времени работал в должности председателя Несвижского райисполкома.

Николай Коротин, прежде директор РУП "Проектный институт Могилевгипрозем", будет работать первым заместителем председателя Могилевского облисполкома.

Александр Лукашенко также дал согласие на назначение руководителей районов. Чечерский райисполком возглавит Юрий Деркачев, Андрей Барановский займет пост председателя Октябрьского райисполкома, председателем Шумилинского райисполкома станет Олег Быков. Все они прежде работали в местной вертикали власти на различных должностях.

Кроме того, глава государства согласовал назначение Ивана Ребковца на должность председателя Пинского горисполкома. До настоящего времени он работал в должности заместителя министра транспорта и коммуникаций.-0-