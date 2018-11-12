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Лукашенко о коррупции: это ржавчина, которая съедает все
13.11.2018 14:40 — Новости Политики | БелТА
13 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает абсолютную нетерпимость к коррупции. Об этом он заявил сегодня при решении кадровых вопросов в отношении руководителей местной вертикали, передает корреспондент БЕЛТА.
"Борьба с коррупцией - это непреклонное мое требование и мои действия с первого дня моего президентства. Не потому, что я хочу показаться таким крутым. Вопрос не в этом, - сказал глава государства. - Коррупция съедает все. Это - ржавчина. Наши люди, привыкшие к справедливости, никогда не простят начальникам воровства, казнокрадства, взяточничества и прочих коррупционных проявлений".
"Сколько бы я ни говорил, но постоянно мы отправляем в следственный изолятор десяток-полтора начальников в год. Это ненормально", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Президент добавил, что считает коррупцию недопустимым явлением и никогда не станет на защиту тех, кто в этом замешан. "Я как-то сказал: "Мужики, лучше беднее, но на свободе", - отметил он.-0-
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13 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает абсолютную нетерпимость к коррупции. Об этом он заявил сегодня при...
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