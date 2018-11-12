Семашко назначен новым послом Беларуси в России

Александр Лукашенко 13 ноября назначил нового посла Беларуси в РФ, им стал Владимир Семашко.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Кроме этого, Семашко будет исполнять обязанности полномочного представителя Беларуси при Экономическом совете СНГ и при ОДКБ, а также спецпредставителя по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках СГ, ЕАЭС, СНГ, ОДКБ.

Напомним, с 2014 года и до августа нынешнего года ( смена руководства правительства ) занимал пост заместителя премьер-министра. До этой должности Семашко был первым вице-премьером (с 2003 года) и занимался вопросами промышленности и топливно-энергетического комплекса.

Назначая нового посла, Лукашенко отметил, что назначение Семашко обсуждалось с российским президентом Владимиром Путиным, на что тот заявил, что ждет Владимира Ильича в Москве.

Глава государства назвал главную задачу посла – преодоление большого отрицательного сальдо во взаимной торговле.

«Если мы его не решим, о каких белорусско-российских отношениях может идти речь? Мы не можем дальше все время ходить и говорить: ай, ладно, подождем. $7 млрд (или сколько там) дефицит у нас торговый», - констатировал он.