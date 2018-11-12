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Семашко назначен новым послом Беларуси в России

13.11.2018 14:47 — Новости Политики | БДГ  
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Александр Лукашенко 13 ноября назначил нового посла Беларуси в РФ, им стал Владимир Семашко.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Кроме этого, Семашко будет исполнять обязанности полномочного представителя Беларуси при Экономическом совете СНГ и при ОДКБ, а также спецпредставителя по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках СГ, ЕАЭС, СНГ, ОДКБ.

Напомним, с 2014 года и до августа нынешнего года (смена руководства правительства) занимал пост заместителя премьер-министра. До этой должности Семашко был первым вице-премьером (с 2003 года) и занимался вопросами промышленности и топливно-энергетического комплекса.

Назначая нового посла, Лукашенко отметил, что назначение Семашко обсуждалось с российским президентом Владимиром Путиным, на что тот заявил, что ждет Владимира Ильича в Москве.

Глава государства назвал главную задачу посла – преодоление большого отрицательного сальдо во взаимной торговле.

«Если мы его не решим, о каких белорусско-российских отношениях может идти речь? Мы не можем дальше все время ходить и говорить: ай, ладно, подождем. $7 млрд (или сколько там) дефицит у нас торговый», - констатировал он.

Сегодня стало также известно о назначении на пост «независимого» директора Белгазпромбанка бывшего премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова.

 
 
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Александр Лукашенко 13 ноября назначил нового посла Беларуси в РФ, им стал Владимир Семашко. Об этом сообщает пресс-служба президента.
 
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