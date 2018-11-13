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Мининформ будет проверять деятельность иностранных СМИ в Беларуси

14.11.2018 11:39 — Новости Политики | БДГ  
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Правительство утвердило положение о порядке проведения экспертизы продукции иностранного СМИ на предмет соответствия требованиям законодательства Беларуси. 

Данная мера предусмотрена постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 9 ноября 2018 года №805.

Экспертизу будет проходить продукция иностранного СМИ, предполагаемая к распространению на территории Беларуси. Ее будет проводить специальная комиссия, которую возглавит первый заместитель министра информации Павел Легкий.

Основанием для экспертизы будет обращение в Министерство информации уполномоченных лиц с заявлением о выдаче разрешения на распространение продукции иностранного СМИ. Срок проведения - не более 15 календарных дней со дня поступления заявления. Если экспертиза сложная, срок могут продлить до 20 календарных дней.

Экспертиза может включать в себя анализ продукции иностранного СМИ на предмет того, присутствуют ли в ней материалы, противоречащие законодательству Беларуси. Это в том числе сведения, пропагандирующие потребление наркотиков и психотропов, токсических и других одурманивающих веществ, информация о способах изготовления взрывных устройств и взрывчатых веществ, информация, направленная на пропаганду войны, экстремистской или содержащей призывы к такой деятельности, сообщает сайт правительства.

Постановление вступает в силу с 1 декабря 2018 года.

Напомним, что в Беларуси в этом году планируется принять ряд поправок в Закон о СМИ. Власти настаивают, что поправки призваны регулировать спорные места интернета и доступность потенциально опасной информации, правозащитники уверены - государство готово полностью перекрыть кислороднезависимым СМИ.

 
 
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Правительство утвердило положение о порядке проведения экспертизы продукции иностранного СМИ на предмет соответствия требованиям законодательства Беларуси. 
 
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