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Румас и Силуанов обсудили вопросы интеграции Беларуси и России и подготовку к заседанию союзного Совмина

14.11.2018 17:05 — Новости Политики | БелТА  
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Румас и Силуанов обсудили вопросы интеграции Беларуси и России и подготовку к заседанию союзного Совмина
Во время встречи

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас и первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов сегодня во время встречи обсудили вопросы интеграции и подготовку к заседанию Совета Министров Союзного государства, передает корреспондент БЕЛТА.

"После встречи глав государств в Сочи наше взаимодействие стало более продуктивным, мы продвинулись по многим вопросам, и даже по тем, по которым еще нет решения, нам удалось существенно сблизить позиции. У нас до конца года пройдет ряд интеграционных мероприятий: Евразийский межправсовет, союзный Совмин. Думаю, заседание группы высокого уровня поможет нам найти развязки по многим вопросам, и мы выйдем на эти два мероприятия с подготовленными и согласованными решениями", - сказал Сергей Румас.

Антон Силуанов отметил, что необходимо обсудить ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества. "Хотелось бы согласовать наше взаимодействие в рамках евразийской интеграции и рассмотреть вопросы интеграции наших стран в Союзном государстве", - добавил он.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас и первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов сегодня во время встречи обсудили...
 
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