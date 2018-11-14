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Президент Египта в первой половине 2019 года намерен посетить Беларусь
15.11.2018 10:58 — Новости Политики | БелТА
15 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Египта в первой половине 2019 года намерен посетить Беларусь. Об этом сообщил председатель Палаты представителей Египта Али Абдель Аль Сайед сегодня во время встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.
Высокий гость подчеркнул заинтересованность египетской стороны в расширении контактов с Беларусью, чему будет способствовать и предстоящий ответный визит на высшем уровне. Он также акцентировал внимание на тесном и эффективном взаимодействии Беларуси и Египта в международных организациях.
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15 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Египта в первой половине 2019 года намерен посетить Беларусь. Об этом сообщил председатель Палаты представителей...
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