15 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Египта в первой половине 2019 года намерен посетить Беларусь. Об этом сообщил председатель Палаты представителей Египта Али Абдель Аль Сайед сегодня во время встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Высокий гость подчеркнул заинтересованность египетской стороны в расширении контактов с Беларусью, чему будет способствовать и предстоящий ответный визит на высшем уровне. Он также акцентировал внимание на тесном и эффективном взаимодействии Беларуси и Египта в международных организациях.

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