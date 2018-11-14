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От агросферы до самолетостроения - Беларусь предлагает Иркутской области новые перспективные проекты

15.11.2018 11:42 — Новости Политики | БелТА  
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От агросферы до самолетостроения - Беларусь предлагает Иркутской области новые перспективные проекты
Во время встречи

15 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь готова к дальнейшему развитию взаимовыгодных торгово-экономических отношений с Иркутской областью и реализации новых совместных проектов. Об этом сегодня заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором этого российского региона Сергеем Левченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы готовы значительно увеличить показатели во взаимной торговле. И будем делать все зависящее от нас. Поверьте, за нами дело не станет. Все договоренности, которых вы достигнете в ходе этого визита, будут неукоснительно исполняться. Убежден, что ваш нынешний визит будет способствовать дальнейшему наращиванию нашего сотрудничества", - сказал глава государства.

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Теги: Минск
 
 
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15 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь готова к дальнейшему развитию взаимовыгодных торгово-экономических отношений с Иркутской областью и...
 
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