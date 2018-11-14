От агросферы до самолетостроения - Беларусь предлагает Иркутской области новые перспективные проекты

Во время встречи

15 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь готова к дальнейшему развитию взаимовыгодных торгово-экономических отношений с Иркутской областью и реализации новых совместных проектов. Об этом сегодня заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором этого российского региона Сергеем Левченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы готовы значительно увеличить показатели во взаимной торговле. И будем делать все зависящее от нас. Поверьте, за нами дело не станет. Все договоренности, которых вы достигнете в ходе этого визита, будут неукоснительно исполняться. Убежден, что ваш нынешний визит будет способствовать дальнейшему наращиванию нашего сотрудничества", - сказал глава государства.

/Будет дополнено/.-0-