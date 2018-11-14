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РФ хочет установить на границе с Беларусью пункт пропуска
15.11.2018 12:29 — Новости Политики | БДГ
Россия высказала намерение установить пункт международного пропуска на границе с Беларусью в Смоленске.
Эта тема обсуждалась на встрече премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с губернатором Смоленской области Алексеем Островским.
«Обсуждалась организация международного пункта пропуска иностранных граждан на границе Смоленской области и Республики Беларусь в поселке Красная Горка. Отмечалось, что в настоящее время иностранные туристы и инвесторы не могут въехать на территорию России через Смоленскую область. Этот факт самым негативным образом сказывается на привлечении инвестиций в регион, а также развитии туристической отрасли и международного сотрудничества», — говорится в сообщении пресс-службы областной администрации.
Напомним, что ФСБ РФ в феврале 2017 года
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Россия высказала намерение установить пункт международного пропуска на границе с Беларусью в Смоленске.
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