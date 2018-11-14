РФ хочет установить на границе с Беларусью пункт пропуска

Россия высказала намерение установить пункт международного пропуска на границе с Беларусью в Смоленске.

Эта тема обсуждалась на встрече премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с губернатором Смоленской области Алексеем Островским.

«Обсуждалась организация международного пункта пропуска иностранных граждан на границе Смоленской области и Республики Беларусь в поселке Красная Горка. Отмечалось, что в настоящее время иностранные туристы и инвесторы не могут въехать на территорию России через Смоленскую область. Этот факт самым негативным образом сказывается на привлечении инвестиций в регион, а также развитии туристической отрасли и международного сотрудничества», — говорится в сообщении пресс-службы областной администрации.