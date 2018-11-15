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Лукашенко и Путин обсудили по телефону белорусско-российскую повестку дня и график контактов
16.11.2018 13:42 — Новости Политики | БелТА
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото из архива
16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным состоялся 16 ноября по инициативе российской стороны. Об этом БЕЛТА сообщили в
Главы государств отметили высокую динамику двусторонних контактов в текущем году и обсудили наиболее актуальные вопросы белорусско-российской повестки дня, а также взаимодействие на интеграционных площадках. Кроме того, речь шла о графике контактов на ближайшую перспективу.-0-
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16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным состоялся 16 ноября по...
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