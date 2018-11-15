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Бабич: РФ не делала Беларуси никаких предложений о размещении военной базы с 2015 года

16.11.2018 14:53 — Новости Политики | БелТА  
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16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия не делала Беларуси никаких предложений о размещении военной базы с 2015 года. Об этом сегодня журналистам заявил Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси Михаил Бабич, передает корреспондент БЕЛТА.

Разговоры на эту тему он назвал "длинным политическим сериалом о размещении некой военной российской базы". "Могу заявить следующее: с 2015 года никто ни в открытом режиме, ни в закрытом режиме никаких предложений о размещении российской военной базы в Беларуси не делал", - подчеркнул он.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия не делала Беларуси никаких предложений о размещении военной базы с 2015 года. Об этом сегодня журналистам заявил Чрезвычайный и...
 
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