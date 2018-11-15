|
Бабич: РФ не делала Беларуси никаких предложений о размещении военной базы с 2015 года
16.11.2018 14:53 — Новости Политики | БелТА
16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия не делала Беларуси никаких предложений о размещении военной базы с 2015 года. Об этом сегодня журналистам заявил Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси Михаил Бабич, передает корреспондент БЕЛТА.
Разговоры на эту тему он назвал "длинным политическим сериалом о размещении некой военной российской базы". "Могу заявить следующее: с 2015 года никто ни в открытом режиме, ни в закрытом режиме никаких предложений о размещении российской военной базы в Беларуси не делал", - подчеркнул он.
/Будет дополнено/.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия не делала Беларуси никаких предложений о размещении военной базы с 2015 года. Об этом сегодня журналистам заявил Чрезвычайный и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)