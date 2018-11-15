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Лукашенко подписал указ о финансировании инвестпроектов в Витебской области

16.11.2018 15:06 — Новости Политики | БелТА  
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16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ от 16 ноября №445 "О финансировании инвестиционных проектов", который нацелен на социально-экономическое развитие Оршанского района Витебской области и реализацию инвестиционных проектов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Документом предусматривается предоставление ОАО "Белагропромбанк" в 2018-2020 годах кредитных ресурсов под гарантии правительства ОАО "Витебскмясомолпром" на строительство свиноводческого репродуктора на 5 тыс. голов с откормочным отделением и УП "Оршанский мясоконсервный комбинат" на строительство цеха убоя и переработки скота.

Предусмотрено также открытие специальных счетов ОАО "Витебскмясомолпром" и УП "Оршанский мясоконсервный комбинат" для аккумулирования денежных средств в счет погашения задолженности этих организаций перед ОАО "Белагропромбанк".

Подрядчик, разработчик проектной документации, поставщики товаров, исполнители услуг при строительстве объектов, предусмотренных инвестиционными проектами, будут определяться по упрощенной схеме.

Указ направлен на восстановление платежеспособности УП "Оршанский мясоконсервный комбинат" за счет полной загрузки его производственных мощностей. При этом дополнительно обеспечение сырьем мясокомбината будет возможно за счет поставок свинины от свиноводческого репродуктора ОАО "Витебскмясомолпром".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ от 16 ноября №445 "О финансировании инвестиционных проектов", который нацелен на...
 
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