Российская сторона готова к взаимному признанию виз с Беларусью

Проект соглашения между Беларусью и Россией о взаимном признании виз находится в высокой степени готовности.

Об этом 16 ноября в Минске заявил журналистам посол России в Беларуси Михаил Бабич. Российский дипломат заявил, что подготовка документа российской стороной завершена.

«С российской стороны сделано все, чтобы это соглашение было подписано», — подчеркнул дипломат, сообщает БелаПАН .

Напомним, что Михаил Бабич 18 октября сообщал о том, что Беларусь и Россия подпишут соглашение о взаимном признании виз в самое ближайшее время. Бабич напомнил, что визовый режим действует у России с 67 странами, и, по правилам, их граждане обязаны проходить контроль в международных пунктах пропуска. Конкретную дату подписания соглашения посол не озвучил, «чтобы не сглазить».