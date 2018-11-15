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Российская сторона готова к взаимному признанию виз с Беларусью

16.11.2018 16:20 — Новости Политики | БДГ  
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Проект соглашения между Беларусью и Россией о взаимном признании виз находится в высокой степени готовности.

Об этом 16 ноября в Минске заявил журналистам посол России в Беларуси Михаил Бабич. Российский дипломат заявил, что подготовка документа российской стороной завершена. 

«С российской стороны сделано все, чтобы это соглашение было подписано», — подчеркнул дипломат, сообщает БелаПАН.

Напомним, что Михаил Бабич 18 октября сообщал о том, что Беларусь и Россия подпишут соглашение о взаимном признании виз в самое ближайшее время. Бабич напомнил, что визовый режим действует у России с 67 странами, и, по правилам, их граждане обязаны проходить контроль в международных пунктах пропуска. Конкретную дату подписания соглашения посол не озвучил, «чтобы не сглазить».

Россия также высказала намерение установить пункт международного пропуска на границе с Беларусью в Смоленске. Эта тема обсуждалась на встрече премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с губернатором Смоленской области Алексеем Островским.

 

 
 
Теги: Минск
 
 
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Проект соглашения между Беларусью и Россией о взаимном признании виз находится в высокой степени готовности.
 
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