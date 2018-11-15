|
Российская сторона готова к взаимному признанию виз с Беларусью
16.11.2018 16:20 — Новости Политики | БДГ
Проект соглашения между Беларусью и Россией о взаимном признании виз находится в высокой степени готовности.
Об этом 16 ноября в Минске заявил журналистам посол России в Беларуси Михаил Бабич. Российский дипломат заявил, что подготовка документа российской стороной завершена.
«С российской стороны сделано все, чтобы это соглашение было подписано», — подчеркнул дипломат, сообщает
Напомним, что Михаил Бабич 18 октября
Россия также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проект соглашения между Беларусью и Россией о взаимном признании виз находится в высокой степени готовности.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)