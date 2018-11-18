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Беларусь и Азербайджан совместно выходят на рынки третьих стран

19.11.2018 13:32 — Новости Политики | БелТА  
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Беларусь и Азербайджан совместно выходят на рынки третьих стран
Во время встречи

19 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь и Азербайджан намерены совместно осваивать рынки третьих стран. Этот факт отметил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на переговорах с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава белорусского государства отметил, что у стран заложена основа для широкой производственной кооперации. "Достойный пример такой работы продемонстрировали флагманы белорусского машиностроения - МТЗ и МАЗ, а также Гянджинский автомобильный завод. В Гяндже уже собраны более 10 тыс. тракторов и 3,5 тыс. единиц автомобильной техники. Сегодня мы готовы приступить к принципиально новому этапу сотрудничества - совместному освоению рынков третьих стран", - заявил Александр Лукашенко.

По его словам, в высокой степени готовности находится проект выпуска тракторов в Турции с участием Минского и Гянджинского заводов. "Именно за подобными инициативами будущее, и на них нужно делать акцент", - уверен белорусский лидер.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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19 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь и Азербайджан намерены совместно осваивать рынки третьих стран. Этот факт отметил Президент Беларуси Александр...
 
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