"Вы уже победители!" - Лукашенко встретился с участниками детского "Евровидения"

20 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во Дворце Независимости встретился с участниками детского "Евровидения", передает корреспондент БЕЛТА.

"Вы уже победители!" - подчеркнул глава государства, отметив большое достижение молодых талантов, принимающих участие в таком масштабном международном песенном конкурсе. "Вы уже должны быть рады и довольны, что являетесь победителями в своей стране, а тут уже как повезет", - добавил белорусский лидер.

Он подчеркнул, что Беларусь отличается своей честностью и справедливостью. "Поэтому здесь победит только сильнейший", - сказал Александр Лукашенко.

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