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Беларусь испортила отношения с Арменией: Пашинян требует от Лукашенко объяснений

20.11.2018 16:26 — Новости Политики | БДГ  
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Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в течение последних двух дней уже дважды крайне резко высказался в адрес внешней политики Беларуси. 

12 ноября во время встречи с послом Азербайджана в Беларуси Латифом Гандиловым Александр Лукашенко рассказал, что происходило на саммите ОДКБ, который прошел недавно в Астане. Данное заявление вызвало возмущение у исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Он заявил, что Лукашенко не имеет права обсуждать сложившуюся в ОДКБ ситуацию со страной, не являющейся членом данного альянса, — Азербайджаном.

«Я удивлен тем, что человек, занимающий статус руководителя государства на протяжении 30 лет, мог позволить себе подобный шаг. И я, конечно, должен потребовать объяснений от президента Беларуси», - отметил Пашинян.

На его заявление отреагировали в белорусском МИД, выдав комментарий в своем стиле: во внешнеполитическом ведомстве отметили, что «правила так называемой уличной демократии неприемлемы в большой политике».

Однако не этом недовольство Армении не закончилось. Во время пресс-конференции в Ереване Никол Пашинян вновь подверг критике действия белорусских властей, которые поставили Азербайджану партию реактивных систем залпового огня «Полонез». Пашинян подчеркнул, что Армения осуждает такие сделки и рассматривает их как направленные против национальных интересов государства. ОН также отметил, что такие сделки искажают сущность Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Напомним, что накануне в Минске с визитом находился президент Азербайджана Ильхам Алиев.

 
Теги: Минск
 
 
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Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в течение последних двух дней уже дважды крайне резко высказался в адрес внешней политики...
 
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