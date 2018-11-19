Беларусь испортила отношения с Арменией: Пашинян требует от Лукашенко объяснений

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в течение последних двух дней уже дважды крайне резко высказался в адрес внешней политики Беларуси.

12 ноября во время встречи с послом Азербайджана в Беларуси Латифом Гандиловым Александр Лукашенко рассказал, что происходило на саммите ОДКБ, который прошел недавно в Астане. Данное заявление вызвало возмущение у исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Он заявил, что Лукашенко не имеет права обсуждать сложившуюся в ОДКБ ситуацию со страной, не являющейся членом данного альянса, — Азербайджаном.

«Я удивлен тем, что человек, занимающий статус руководителя государства на протяжении 30 лет, мог позволить себе подобный шаг. И я, конечно, должен потребовать объяснений от президента Беларуси», - отметил Пашинян.

На его заявление отреагировали в белорусском МИД, выдав комментарий в своем стиле: во внешнеполитическом ведомстве отметили, что «правила так называемой уличной демократии неприемлемы в большой политике».

Однако не этом недовольство Армении не закончилось. Во время пресс-конференции в Ереване Никол Пашинян вновь подверг критике действия белорусских властей, которые поставили Азербайджану партию реактивных систем залпового огня «Полонез». Пашинян подчеркнул, что Армения осуждает такие сделки и рассматривает их как направленные против национальных интересов государства. ОН также отметил, что такие сделки искажают сущность Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).