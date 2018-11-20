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Соглашение Беларуси и России о взаимном признании виз могут подписать на союзном Совмине в декабре

21.11.2018 12:45 — Новости Политики | БелТА  
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21 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Соглашение Беларуси и России о взаимном признании виз могут подписать на союзном Совмине в середине декабря текущего года. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы отвечаем за переговоры, которые идут над так называемым визовым соглашением. Последний раунд состоялся буквально несколько дней назад на уровне делегаций. Каждая из делегаций сформирована в межведомственном составе. Очередной вехой для выхода на окончательные договоренности будет конец ноября - начало декабря, когда эксперты должны в очередной раз уже в рамках совместной рабочей группы по вопросам миграции провести обзор остающихся вопросов, - рассказал министр. - Там остались технические вопросы. Последний раунд зафиксировал достаточно серьезный прогресс. И к 13 декабря, когда мы планируем проведение союзного Совета министров, мы рассчитываем вынести этот проект соглашения на подписание".

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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21 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Соглашение Беларуси и России о взаимном признании виз могут подписать на союзном Совмине в середине декабря текущего...
 
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