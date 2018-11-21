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В отношении Павлюка Быковского прекращено уголовное преследование
22.11.2018 18:13 — Новости Политики | БДГ
В отношении корреспондента «Немецкой волны» в Беларуси Павлюка Быковского прекращено уголовное преследование. Об этом сообщил журналист.
22 ноября Быковский был вызван в Следственный комитет, где ему вручили уведомление о прекращении уголовного преследования «с освобождением от уголовной ответственности в связи с применением мер административного взыскания».
Быковский отметил, что более не является фигурантом уголовного дела и на суде, если до него дойдет, будет выступать в качестве свидетеля. По словам журналиста, помимо возмещения ранее выставленного ему ущерба (около 4 тысяч рублей) он заплатил штраф в размере 735 рублей (30 базовых величин) — максимальную сумму, предусмотренную статьей 86 УК (освобождение от уголовной ответственности с привлечением лица к административной ответственности).
Также прекращено уголовное преследование главного редактора портала realt.by Владислава Кулецкого. Он также оплатил штраф — 10 базовых величин (245 рублей), сообщает
Напомним, что 7 августа СК
Утром 8 августа сотрудники СК
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье по ч. 2 ст. 349 УК РБ (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда). Расследование ведется по инициативе руководства государственного агентства БЕЛТА.
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В отношении корреспондента «Немецкой волны» в Беларуси Павлюка Быковского прекращено уголовное преследование. Об этом сообщил журналист.
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