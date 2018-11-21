ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В отношении Павлюка Быковского прекращено уголовное преследование

22.11.2018 18:13 — Новости Политики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

В отношении корреспондента «Немецкой волны» в Беларуси Павлюка Быковского прекращено уголовное преследование. Об этом сообщил журналист.

22 ноября Быковский был вызван в Следственный комитет, где ему вручили уведомление о прекращении уголовного преследования «с освобождением от уголовной ответственности в связи с применением мер административного взыскания».

Быковский отметил, что более не является фигурантом уголовного дела и на суде, если до него дойдет, будет выступать в качестве свидетеля. По словам журналиста, помимо возмещения ранее выставленного ему ущерба (около 4 тысяч рублей) он заплатил штраф в размере 735 рублей (30 базовых величин) — максимальную сумму, предусмотренную статьей 86 УК (освобождение от уголовной ответственности с привлечением лица к административной ответственности).

Также прекращено уголовное преследование главного редактора портала realt.by Владислава Кулецкого. Он также оплатил штраф — 10 базовых величин (245 рублей), сообщает БелаПАН.

Напомним, что 7 августа СК провел масштабные обыски в офисах порталов БелаПАН и Tut.by, было задержано 7 человек. Вечером некоторых задержанных отпустили, однако в СК остаются сотрудники Tut.by Марина Золотова, Анна Колтыгина, Галина Уласик, Анна Ермачонок, а также журналистка БелаПАН Татьяна Коровенкова. Кроме того, выяснилось, что телефоны сотрудников Tut.by прослушивались.

Утром 8 августа сотрудники СК пришли с обыском к медиаэксперту Павлюку Быковскому и его супруге, журналистке БДГ Ольге Быковской. Обыски прошли также в офисе портала Realt.by и газеты Культура.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье по ч. 2 ст. 349 УК РБ (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда). Расследование ведется по инициативе руководства государственного агентства БЕЛТА.

Международное сообщество и крупнейшие западные СМИ немедленно отреагировали на происходящее. Позднее всем, находящимся в статусе подозреваемых по делу, был запрещенвыезд за пределы Беларуси.

 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В отношении корреспондента «Немецкой волны» в Беларуси Павлюка Быковского прекращено уголовное преследование. Об этом сообщил журналист.
 
Новости дня
Новости политики
 
Лавров в Минске: русофобия, война и единство мнений
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика