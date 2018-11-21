В отношении Павлюка Быковского прекращено уголовное преследование

В отношении корреспондента «Немецкой волны» в Беларуси Павлюка Быковского прекращено уголовное преследование. Об этом сообщил журналист.

22 ноября Быковский был вызван в Следственный комитет, где ему вручили уведомление о прекращении уголовного преследования «с освобождением от уголовной ответственности в связи с применением мер административного взыскания».

Быковский отметил, что более не является фигурантом уголовного дела и на суде, если до него дойдет, будет выступать в качестве свидетеля. По словам журналиста, помимо возмещения ранее выставленного ему ущерба (около 4 тысяч рублей) он заплатил штраф в размере 735 рублей (30 базовых величин) — максимальную сумму, предусмотренную статьей 86 УК (освобождение от уголовной ответственности с привлечением лица к административной ответственности).

Также прекращено уголовное преследование главного редактора портала realt.by Владислава Кулецкого. Он также оплатил штраф — 10 базовых величин (245 рублей), сообщает БелаПАН .

Напомним, что 7 августа СК провел масштабные обыски в офисах порталов БелаПАН и Tut.by, было задержано 7 человек. Вечером некоторых задержанных отпустили, однако в СК остаются сотрудники Tut.by Марина Золотова, Анна Колтыгина, Галина Уласик, Анна Ермачонок, а также журналистка БелаПАН Татьяна Коровенкова. Кроме того, выяснилось, что телефоны сотрудников Tut.by прослушивались .

Утром 8 августа сотрудники СК пришли с обыском к медиаэксперту Павлюку Быковскому и его супруге, журналистке БДГ Ольге Быковской. Обыски прошли также в офисе портала Realt.by и газеты Культура.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье по ч. 2 ст. 349 УК РБ (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда). Расследование ведется по инициативе руководства государственного агентства БЕЛТА.