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Лукашенко требует окончательно решить вопрос с обеспечением жильем многодетных семей

23.11.2018 10:59 — Новости Политики | БелТА  
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23 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко ставит задачу за два года ликвидировать образовавшуюся очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий среди многодетных семей. Об этом он заявил сегодня на республиканском семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Если с общей очередью в целом разобрались, и количество всех нуждающихся в улучшении жилищных условий ежегодно снижается, то очередь многодетных семей непрерывно растет", - обратил внимание белорусский лидер.

По его словам, за два последних года их количество увеличилось на 8,5 тыс. При этом повсеместно не выполняется поручение о направлении многодетных семей на строительство жилья в течение одного года. На начало 2018 года из 34 тыс. таких семей не направлены на строительство 25 тыс., а почти 7 тыс. ожидают в очереди более трех лет.

Александр Лукашенко назвал такую ситуацию недопустимой и поставил задачу правительству совместно с облисполкомами и Минским горисполкомом увеличить объемы строительства жилья для этой категории нуждающихся. "Вместе с банками определите необходимые источники финансирования, за два последующих года ликвидируйте образовавшуюся очередь и выйдите на обеспечение многодетных семей жильем в течение одного года, как это предусмотрено указом №13", - поручил глава государства.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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23 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко ставит задачу за два года ликвидировать образовавшуюся очередь нуждающихся в...
 
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