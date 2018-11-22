Лукашенко: зарплата в Br1 тыс. не означает, что квадратный метр жилья должен стоить столько же

23 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко предостерегает от автоматического увеличения стоимости квадратного метра в связи с ростом зарплат. Об этом он заявил сегодня на республиканском семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Стоимость возводимого жилья глава государства назвал важнейшим вопросом. "Задачей правительства остается сохранение формулы "один квадратный метр с господдержкой не выше среднемесячной заработной платы", - заявил Александр Лукашенко. Одновременно он предупредил: "Достижение уровня заработной платы в Br1 тыс. не означает, что метр жилья автоматически должен стоить столько же".-0-