Лукашенко: зарплата в Br1 тыс. не означает, что квадратный метр жилья должен стоить столько же

"Если с общей очередью в целом разобрались, и количество всех нуждающихся в улучшении жилищных условий ежегодно снижается, то очередь многодетных семей непрерывно растет", - обратил внимание белорусский лидер.

По его словам, за два последних года их количество увеличилось на 8,5 тыс. При этом повсеместно не выполняется поручение о направлении многодетных семей на строительство жилья в течение одного года. На начало 2018 года из 34 тыс. таких семей не направлены на строительство 25 тыс., а почти 7 тыс. ожидают в очереди более трех лет.

"Сейчас таких домов в стране 35. Это, конечно, не 380 домов, как в 2013 году, но и их быть не должно. За каждым из них стоят наши сограждане", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко потребовал от всех губернаторов и председателя Минского горисполкома каждый такой дом взять под личный контроль и завершить строительство. "Крайний срок - первая половина 2019 года", - сказал он.

Глава государства отметил, что рынок арендного жилья в Беларуси пока развивается медленными темпами. За шесть лет его введено только 745 тыс. кв.м, что составляет два с половиной процента от общего объема. Для примера, в Германии это 58%, а в Швейцарии - 71%.

"Как показывает практика, у нас оно очень востребовано. Только в Минске на одну такую квартиру 150 и более желающих. Развитие рынка арендного жилья необходимо и для решения вопросов трудовой миграции", - заявил Александр Лукашенко.

По словам главы государства, низкая привлекательность малых населенных пунктов обусловлена неразвитостью в них инфраструктуры, отсутствием комфортной среды для жизни. "Требую от правительства немедленно приступить к выполнению принятых решений по развитию городов-спутников с увеличением объемов строительства жилья. Кроме того, там одновременно нужно создавать соответствующую инженерно-транспортную и социальную инфраструктуру", - потребовал белорусский лидер.

Александр Лукашенко также обратил внимание на такие крупные города, как Барановичи, Бобруйск, Молодечно, Орша, которые тоже должны стать местом притяжения людей. "В них надо развивать не только производства с хорошо оплачиваемыми рабочими местами, но и комфортную среду для жизни людей. Не надо там строить 25-этажные здания. Нужно создавать районы малоэтажной застройки", - считает Президент. Он поручил в одном из таких городов реализовать пилотный проект по комплексной застройке земельного участка малоэтажными жилыми домами.

Еще один проблемный момент, на который обратил внимание глава государства, - это развитие инфраструктуры в районах, где ведется жилая застройка, в том числе индивидуальная. "Как правило, не в людях проблема. Это местные власти не могут обеспечить строительство необходимой инфраструктуры. Так быть не должно!" - подчеркнул белорусский лидер.

При этом Александр Лукашенко отметил, что недалеко от Минска земельные участки приобретают, как правило, не бедные люди. "Поэтому строить водоотведение, водоснабжение, газифицировать, линии электропередач и дороги вы должны вместе с ними. Нельзя это все строить только за счет бюджета. Да, прежде чем выводить людей на какую-то карту для застройки, надо разделить на участки и подвести дорогу, чтобы люди или застройщик могли строить эти дома. А дальше договаривайтесь с людьми", - сказал Президент.

"Опережающее строительство сетей и дорог для районов жилой застройки, в том числе индивидуальной, - важнейшая задача для развития территорий. Правительству с губернаторами и банками необходимо решить вопрос, где и на каких условиях получить для этого средства. С учетом софинансирования со стороны владельцев этих участков и домов", - поручил Александр Лукашенко.

Глава государства также считает недопустимым превращать в "каменные джунгли" микрорайоны-новостройки, так как многоквартирные кварталы часто строятся по принципу "меньше затрат - больше прибыли". "Придомовая территория обустраивается минимально. В лучшем случае детская площадка непонятно какая, пара деревьев, а то и вообще только асфальт или плитка, - отметил белорусский лидер. - Как в таких каменных джунглях можно жить человеку? Стыдно смотреть на новые кварталы".

"Год следующий на решение этой проблемы", - поручил глава государства, имея в виду задачу по озеленению жилых районов.

В то же время в Беларуси есть положительные примеры, когда подобные районы возводятся красивыми, удобными и функциональными. "И не мешают ни нормы, ни нормативы", - заметил глава государства.

Глава государства отметил, что произвести продукцию - не основная задача, главное - выгодно продать ее и заработать. Как докладывает Совет Министров, более 40% от всего объема строительных материалов поставляется на экспорт. Однако, обратил внимание Президент, значительная доля цемента продается в Россию через АО "Евроцемент груп".

"До сегодняшнего дня правительством не выполнено поручение о развитии эффективной собственной товаропроводящей сети в России. И на бирже из-за того, что там цены выше, чем по прямым договорам, цемент тоже не продается. Все это и создает предпосылки для коррупции и появления серых схем, - заметил Александр Лукашенко. - Поэтому требую от правительства обеспечить эффективность, прозрачность торговли на внешних рынках. А от комитетов государственного контроля и госбезопасности, прокурора и министра внутренних дел - жесткий контроль за этой работой".

Министерству антимонопольного регулирования и торговли глава государства поручил по каждому случаю создания искусственных барьеров для продажи белорусской продукции на евразийском рынке проводить серьезное расследование и принимать незамедлительные меры. "У вас ведущая роль в этом вопросе", - подчеркнул он.

"В очередной раз требую от губернаторов в течение 2019 года возродить ПМК в каждом районе и сделать все, чтобы они были эффективными. Просто для галочки, показухи возрождать не надо. В первую очередь они должны решать все вопросы строительства и ремонта на селе. При хозяйственном подходе им всегда найдется работа", - убежден Александр Лукашенко.

Президент напомнил, что губернаторам и правительству неоднократно давались поручения реанимировать эти важные для районов предприятия. Однако большинство из них сегодня работают убыточно, а в отдельных регионах их вообще нет.

"Не нужно зацикливаться на типовом проектировании и строить все одинаковое. Типовыми могут быть промышленные здания, сооружения, трансформаторные подстанции, котельные. Но детские сады, школы и прочие социальные объекты должны быть оригинальными", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Типовыми в них, отметил глава государства, могут быть только технология, отдельные конструктивные элементы, узлы и детали, из которых они будут собираться. "И повторяю: все должно утопать в зелени и цветах", - потребовал Президент.

Александр Лукашенко также высказал претензии к качеству и срокам разработки проектной документации. Он заметил, что часто проектирование ведется не два-три месяца, а растягивается на годы. "Сейчас в Беларуси строится порядка восьми тысяч объектов. Из них с превышением нормативного срока - половина. И в большинстве случаев причиной являются бесконечные корректировки проектов", - констатировал глава государства.

Президент подчеркнул, что проектировщик должен быть профессионалом и отвечать за принятые решения. "Примите необходимые меры по повышению ответственности разработчиков за качество проектной документации и сроки ее подготовки", - поручил он.

Александр Лукашенко заявляет о дискриминации строителей в регионах

Вознаграждение строителей в регионах и столице должно быть равным. Это подчеркнул Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на республиканском семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса.



"Как так получилось, что у нас созданы разные условия по оплате труда для рабочих в Минске и регионах? Рабочий на стройке за пределами столицы за каждый час своей работы получает на один рубль меньше, чем такой же рабочий в Минске, - отметил Александр Лукашенко. - В чем дело? У них в регионах работа легче или условия лучше? Или там у рабочих и их семей меньше потребностей?"



С такими подходами никогда не получится задержать людей в малых городах и на селе, обратил внимание Президент.



"Незамедлительно прекратите эту дискриминацию. У нас все граждане равны, независимо от того, где живут и работают. За равный качественный труд должно быть равное вознаграждение", - подчеркнул глава государства.