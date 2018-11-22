В МИД Беларуси вновь заговорили о скором упрощении визового режима с ЕС

Выступая во время открытия XVI «Минского форума: Беларусь и ЕС — будущее партнерства», заявил замминистра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко рассказал, что стороны приблизились к возможности подписания соглашений о реадмиссии и облегчении визового режима.

Как пишет tut.by, Кравченко отметил, что Беларусь заинтересована в партнерстве с ЕС, но при этом «мы не ставим перспективой ни членство, ни перспективу членства в Евросоюзе. Мы также не просим о каком-либо преференциальном отношении. Думаю, цель — обеспечение прочных, соседских отношений, желательно для обеих сторон».

Дипломат отметил также, что в отношениях между Беларусью и ЕС сохраняются разногласия, а процесс подписания двусторонних соглашений идет не так быстро, как хотелось бы сторонам.

«Мы реально приблизились к возможности подписания соглашений о реадмиссии и облегчении визового режима. И я очень надеюсь, что этот пакет не попадет в такую же ситуацию, которая, к сожалению, на данный момент сложилась в отношении проекта соглашения о приоритетах партнерства», — заявил Кравченко.