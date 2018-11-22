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В МИД Беларуси вновь заговорили о скором упрощении визового режима с ЕС
23.11.2018 16:17 — Новости Политики | БДГ
Выступая во время открытия XVI «Минского форума: Беларусь и ЕС — будущее партнерства», заявил замминистра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко рассказал, что стороны приблизились к возможности подписания соглашений о реадмиссии и облегчении визового режима.
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Дипломат отметил также, что в отношениях между Беларусью и ЕС сохраняются разногласия, а процесс подписания двусторонних соглашений идет не так быстро, как хотелось бы сторонам.
«Мы реально приблизились к возможности подписания соглашений о реадмиссии и облегчении визового режима. И я очень надеюсь, что этот пакет не попадет в такую же ситуацию, которая, к сожалению, на данный момент сложилась в отношении проекта соглашения о приоритетах партнерства», — заявил Кравченко.
Напомним, что в октябре глава представительства ЕС Андреа Викторин
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Выступая во время открытия XVI «Минского форума: Беларусь и ЕС — будущее партнерства», заявил замминистра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко рассказал, что...
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