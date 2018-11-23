Лукашенко назначил Сивака председателем Мингорисполкома

Александр Лукашенко и Анатолий Сивак

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Анатолия Сивака, который до настоящего времени работал в должности министра транспорта и коммуникаций, председателем Минского городского исполнительного комитета и анонсировал скорую встречу с активом столицы, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что Анатолию Сиваку необходимо в сжатые сроки войти в курс дела, разобраться с кадровыми вопросами. "Если не в городе, то в самом горисполкоме. Через три недели подготовьте мое посещение актива города в горисполкоме - депутаты, руководство - все те, кто определяет лицо города, жизнь в столице Беларуси, - сказал Президент. - Мне надо серьезно поговорить с аппаратом, с исполкомом. У меня очень много претензий и очень много вопросов не только к бывшему руководству во главе с Шорцем (Андрей Шорец. - Прим. БЕЛТА), но и к самим членам исполкома - работникам аппарата".

Говоря о назначении Анатолия Сивака, Александр Лукашенко отметил, что рассматривалось более десятка кандидатур на пост нового главы города. "И это не сегодня решается вопрос, он уже давно встал", - подчеркнул белорусский лидер.

По словам главы государства, одним из решающих факторов в выборе именно этой кандидатуры стало то, что Анатолий Сивак в прежние годы эффективно работал в должности помощника Президента - главного инспектора по городу Минску. "Должен сказать - был эффективным помощником, инспектором по кадрам из всех тех, которые работали после и до него. Это, наверное, основной мотив и фактор", - добавил Президент.

Александр Лукашенко отметил тот факт, что Анатолий Сивак неплохо знает Минск и работающие в городе кадры. "И что еще импонирует лично мне - это высокая ответственность за порученное дело. Поэтому я очень надеюсь, что вот это чувство высокой ответственности за порученное дело, исполнительность, чего нам крайне не хватает на всех уровнях (мы вчера об этом говорили), никуда не исчезнут, и Минск приобретет хорошего хозяина", - сказал Президент.

Глава государства обратил внимание, что в 2019 году Беларусь будет принимать II Европейские игры, а потому Минск надо подготовить к этому международному спортивному форуму, сделать его уютным и привлекательным для гостей, чтобы они и в последующем приезжали в качестве туристов.

Что касается Андрея Шорца, который руководил Мингорисполкомом на протяжении последних лет, Президент принял решение о его переводе на другую работу. "Прибавить так, как это нужно, он не может. Я это чувствую. Поэтому мной принято решение о переводе его на другую работу", - пояснил глава государства.

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