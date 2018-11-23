ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко назначил Сивака председателем Мингорисполкома

24.11.2018 11:53 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Лукашенко назначил Сивака председателем Мингорисполкома
Александр Лукашенко и Анатолий Сивак

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Анатолия Сивака, который до настоящего времени работал в должности министра транспорта и коммуникаций, председателем Минского городского исполнительного комитета и анонсировал скорую встречу с активом столицы, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что Анатолию Сиваку необходимо в сжатые сроки войти в курс дела, разобраться с кадровыми вопросами. "Если не в городе, то в самом горисполкоме. Через три недели подготовьте мое посещение актива города в горисполкоме - депутаты, руководство - все те, кто определяет лицо города, жизнь в столице Беларуси, - сказал Президент. - Мне надо серьезно поговорить с аппаратом, с исполкомом. У меня очень много претензий и очень много вопросов не только к бывшему руководству во главе с Шорцем (Андрей Шорец. - Прим. БЕЛТА), но и к самим членам исполкома - работникам аппарата".

Говоря о назначении Анатолия Сивака, Александр Лукашенко отметил, что рассматривалось более десятка кандидатур на пост нового главы города. "И это не сегодня решается вопрос, он уже давно встал", - подчеркнул белорусский лидер.

По словам главы государства, одним из решающих факторов в выборе именно этой кандидатуры стало то, что Анатолий Сивак в прежние годы эффективно работал в должности помощника Президента - главного инспектора по городу Минску. "Должен сказать - был эффективным помощником, инспектором по кадрам из всех тех, которые работали после и до него. Это, наверное, основной мотив и фактор", - добавил Президент.

Александр Лукашенко отметил тот факт, что Анатолий Сивак неплохо знает Минск и работающие в городе кадры. "И что еще импонирует лично мне - это высокая ответственность за порученное дело. Поэтому я очень надеюсь, что вот это чувство высокой ответственности за порученное дело, исполнительность, чего нам крайне не хватает на всех уровнях (мы вчера об этом говорили), никуда не исчезнут, и Минск приобретет хорошего хозяина", - сказал Президент.

Глава государства обратил внимание, что в 2019 году Беларусь будет принимать II Европейские игры, а потому Минск надо подготовить к этому международному спортивному форуму, сделать его уютным и привлекательным для гостей, чтобы они и в последующем приезжали в качестве туристов.

Что касается Андрея Шорца, который руководил Мингорисполкомом на протяжении последних лет, Президент принял решение о его переводе на другую работу. "Прибавить так, как это нужно, он не может. Я это чувствую. Поэтому мной принято решение о переводе его на другую работу", - пояснил глава государства.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 72
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Анатолия Сивака, который до настоящего времени работал в должности министра...
 
Новости дня
Новости политики
 
В МИД Беларуси вновь заговорили о скором упрощении визового режима с ЕС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика