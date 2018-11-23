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У Минска - новый мэр
24.11.2018 14:51 — Новости Политики | БДГ
Пост мэра города получил бывший министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак, которому президент заявил, что серьезный разговор с аппаратом и исполкомом состоится через три недели.
Об этом сообщает
Назначая нового главу города, Александр Лукашенко сообщил, что на этот пост рассматривалось около десятка кандидатур, а само решение сменить руководителя зрело очень давно.
Кроме того, Лукашенко предупредил, что «со многими в горисполкоме придется расстаться». Сиваку он поручил разобраться, с кем тот хочет работать, и «не обижать людей», преданных государству.
Новый состав Мингорисполкома мэру придется подбирать вместе с главой Администрации. Эти люди должны хорошо знать город. В то же время, Лукашенко предупредил Сивака, что «не надо железную дорогу, автомобильный транспорт, воздушный и речной тащить туда за собой», а следует назначать тех людей, которые будут «работать и выполнять задачи». Кроме того, перед Сиваком была также поставлена задача подготовить столицу к встрече II Европейских игр.
Лукашенко коснулся и вопроса о президентских и парламентских выборах, назвав их экзаменом для вертикали власти. Глава государства заявил, что к выборам нужно подойти так, «чтобы в умах людей даже не было альтернативы». При всех недостатках власти народ должен понимать и оценить ее положительно.
Президент также сообщил, что к работникам аппарата, не только к экс-мэру Андрею Шорцу, у него много претензий и вопросов. На пост председателя Мингорисполкома он был поставлен 6 ноября 2014 года, теперь президент направит его на другую работу.
Напомним, министром транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак был
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Пост мэра города получил бывший министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак, которому президент заявил, что серьезный разговор с аппаратом и исполкомом...
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