У Минска - новый мэр

Пост мэра города получил бывший министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак, которому президент заявил, что серьезный разговор с аппаратом и исполкомом состоится через три недели.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства 24 ноября.

Назначая нового главу города, Александр Лукашенко сообщил, что на этот пост рассматривалось около десятка кандидатур, а само решение сменить руководителя зрело очень давно.

Кроме того, Лукашенко предупредил, что «со многими в горисполкоме придется расстаться». Сиваку он поручил разобраться, с кем тот хочет работать, и «не обижать людей», преданных государству.

Новый состав Мингорисполкома мэру придется подбирать вместе с главой Администрации. Эти люди должны хорошо знать город. В то же время, Лукашенко предупредил Сивака, что «не надо железную дорогу, автомобильный транспорт, воздушный и речной тащить туда за собой», а следует назначать тех людей, которые будут «работать и выполнять задачи». Кроме того, перед Сиваком была также поставлена задача подготовить столицу к встрече II Европейских игр.

Лукашенко коснулся и вопроса о президентских и парламентских выборах, назвав их экзаменом для вертикали власти. Глава государства заявил, что к выборам нужно подойти так, «чтобы в умах людей даже не было альтернативы». При всех недостатках власти народ должен понимать и оценить ее положительно.

Президент также сообщил, что к работникам аппарата, не только к экс-мэру Андрею Шорцу, у него много претензий и вопросов. На пост председателя Мингорисполкома он был поставлен 6 ноября 2014 года, теперь президент направит его на другую работу.