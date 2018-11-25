О вызовах, преобразованиях и точках роста - Лукашенко принял с докладом экономический блок страны

26 ноября, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко требует от экономического блока страны четкого видения точек роста национальной экономики. Об этом глава государства заявил сегодня, заслушивая доклад правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома об оценке итогов 2018 года и проектах прогнозных документов социально-экономического развития страны на 2019 год, передает корреспондент БЕЛТА.

"Пройден экватор текущей пятилетки. С одной стороны, экономика растет практически по всем отраслям. Есть относительная ценовая стабильность, увеличиваются доходы населения, по мере возможностей поддерживаются пенсионеры, складывается профицит во внешней торговле, что кому-то казалось невозможным десять лет назад", - констатировал Александр Лукашенко.

Однако ни у кого не должно возникать иллюзии успеха, подчеркнул глава государства. Ведь хорошие показатели демонстрируют многие страны региона. "А значит, мы лишь своевременно пользуемся возможностями очередной волны циклического, конъюнктурного роста. Но он не бесконечен, - отметил Президент. - Откровенно говоря, очень настораживает то, что основные тренды нашей экономики пошли вниз и Беларусь опять входит в зону развития с темпами ниже среднемировых. Отставать - неприемлемо".

Александр Лукашенко обратил внимание, что ни экономические, ни социальные задачи не решить без уверенного и в хорошем смысле агрессивного роста. "Но рассматривать прогнозные документы нужно еще шире. Наше благополучие зависит в том числе и от способности экономики отвечать на глобальные вызовы, которых сегодня немало", - сказал глава государства. По его словам, санкционные режимы, геополитическая нестабильность, торговые войны - это уже новая "нормальность".

Оценивая суммарный долг всех государств, который превысил половину мирового ВВП, Международный валютный фонд прогнозирует вероятность нового финансового кризиса. "Поэтому сегодня от премьер-министра хотел бы услышать, какие точки роста правительство видит на 2019 год, на чем будет построена устойчивая и конкурентоспособная экономика с уровнем ВВП не менее $100 млрд", - обозначил вопросы Президент.

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