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Беларусь и Филиппины намерены наладить регулярный политический диалог

26.11.2018 16:02 — Новости Политики | БелТА  
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Беларусь и Филиппины намерены наладить регулярный политический диалог
Карлос Деймек Соррета и Андрей Дапкюнас. Фото МИД

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Филиппины договорились о подписании в ближайшее время меморандума о двусторонних консультациях между министерствами иностранных дел и создании механизма регулярного политического диалога. Эта тема обсуждалась сегодня на встрече заместителя министра иностранных дел Беларуси Андрея Дапкюнаса с послом Филиппин в России и Беларуси (по совместительству) Карлосом Деймеком Сорретой, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

На встрече также были обсуждены состояние и перспективы развития белорусско-филиппинских отношений, собеседники обменялись мнениями об актуальных вопросах международной повестки дня, подчеркнули важность межпарламентского измерения белорусско-филиппинского сотрудничества как по двусторонней линии, так и в глобальных и региональных межпарламентских структурах.

Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в организации в 2019 году визита министра иностранных дел Беларуси в Филиппины. Во время беседы была отмечена важность скорейшего завершения работы над несколькими двусторонними документами, в том числе базовых экономических соглашений и соглашения об отмене виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов.

Накануне предстоящего в декабре 2018 года визита в Беларусь делегации Министерства сельского хозяйства Филиппин Андрей Дапкюнас и Карлос Деймек Соррета ообсудили возможные формы более активного сотрудничества между двумя странами в области сельскохозяйственного производства, в том числе использования Филиппинами передовых белорусских сельскохозяйственных технологий. Филиппинский посол высказал заинтересованность в организации поставок в Беларусь из Филиппин свежей рыбы и фруктов.

Особой темой разговора стали возможности дальнейшего углубления активного сотрудничества между Беларусью и Филиппинами в международных организациях, прежде всего в ООН и Движении неприсоединения, а также укрепления традиций взаимной поддержки.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Филиппины договорились о подписании в ближайшее время меморандума о двусторонних консультациях между министерствами...
 
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