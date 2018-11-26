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Заседание Евразийского межправсовета пройдет в Минске
27.11.2018 07:07 — Новости Политики | БелТА
Фото из архива
27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Евразийского межправительственного совета пройдет сегодня в Минске, сообщает БЕЛТА.
Главы правительств стран Евразийского экономического союза рассмотрят перспективы развития интеграционного объединения и совершенствования его нормативно-правовой базы.
В повестке заседания вопросы цифровой повестки ЕАЭС, взаимодействия в сферах торговли, промышленности и АПК, энергетики, экономики и финансовой политики. Будут обсуждены проекты соглашений о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на алкогольную и табачную продукцию и о регулировании алкогольного рынка в союзе.
Планируется обсудить ход формирования общего рынка газа ЕАЭС, разработку проекта концепции финансового рынка союза, другие темы наднационального регулирования.
Главам правительств государств - членов союза будут представлены совместные прогнозы развития АПК, баланса спроса и предложения стран ЕАЭС по сельскохозяйственной продукции, продовольствию, льноволокну, кожевенному сырью, хлопковолокну и шерсти на 2018-2019 годы. Намечено рассмотреть планы мероприятий по стимулированию производства и использования колесного транспорта с электродвигателями в странах ЕАЭС на 2018-2020 годы.-0-
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27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Евразийского межправительственного совета пройдет сегодня в Минске, сообщает БЕЛТА. Главы правительств стран...
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