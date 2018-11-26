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Лукашенко: необходимо придать импульс борьбе с препятствиями на рынке ЕАЭС
27.11.2018 10:36 — Новости Политики | БелТА
27 ноября, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с главами правительств государств - членов Евразийского экономического союза заявил о необходимости придать импульс работе по борьбе с препятствиями на внутреннем рынке ЕАЭС, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства отметил, что заканчивается четвертый год действия Договора о ЕАЭС из десяти отведенных для снятия всех преград на пути движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, формирования общих отраслевых рынков.
"Основные проблемы известны, поэтому призываю всех еще раз внимательно их обсудить и принять выверенные решения, необходимые для становления полноценного экономического союза. Прежде всего следует придать импульс работе по борьбе с препятствиями на внутреннем рынке", - подчеркнул Александр Лукашенко.
/Будет дополнено/.-0-
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27 ноября, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с главами правительств государств - членов Евразийского...
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