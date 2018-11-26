Лукашенко раскритиковал работу ЕАЭС

Александр Лукашенко 27 ноября на встрече с главами правительств государств - членов Евразийского экономического союза заявил, что альянс работает не в полную силу.

Лукашенко отметил, что заканчивается четвертый год действия договора о ЕАЭС из десяти отведенных для снятия всех преград на пути движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, формирования общих отраслевых рынков.

«Что тут греха таить: не все мы сделали, что планировали, поэтому и судьба у вас тяжелая. Основные проблемы известны, поэтому я хотел бы призвать вас и попросить еще раз внимательно обсудить их и принять выверенные решения, необходимые для становления полноценного экономического союза. Это особенно остро звучит в наше время, и времени у нас практически не остается для того, чтобы расслабляться, нужно двигаться вперед, имея в виду то, что происходит на международных торговых рынках. Прежде всего следует придать импульс работе по борьбе с препятствиями на внутреннем рынке. Главное, что мы знаем, в каком направлении двигаться, знания и опыт уже большие есть. Но медленно мы решаем эти вопросы, а эти барьеры должны быть сняты», - отметил президент Беларуси.

Лукашенко отметил, что были случаи, когда одни барьеры устранялись, а на их месте тут же возводились другие. Например, заканчивается определенный Договором о ЕАЭС двухлетний период действия изъятий из национального режима в сфере госзакупок, изначально задуманный как исключительная мера. И те же изъятия вновь устанавливаются на очередной двухлетний период, обратил внимание глава государства.

«Закономерный вопрос: к чему мы в таком случае стремимся - к единому экономическому пространству или к использованию правовых лазеек для национального протекционизма? Мы все должны четко понимать: союз будет представлять ценность для наших экономик и внешних партнеров, только если он станет предсказуемой организацией, которая будет играть по определенным нами же правилам», - сказал белорусский президент.

Он также поднял вопрос создания общих энергетических рынков, цифровые решения, а также другие вопросы.

Президент также заявил, что Беларусь не поддержит предложение в очередной раз продлить сроки действующих нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин.

«По-прежнему открыт вопрос расчета нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин. Эта тема долго обсуждалась на Высшем совете 14 мая в Сочи. Главы государств договорились, что министры финансов, а затем и вы до декабря поработаете над методикой распределения пошлин и доложите о результатах. Предложение в очередной раз продлить сроки действующих нормативов (мы об этом часто говорим, справедливо отмечаем, исходя уже из наработанного опыта) абсолютно невыгодно для Беларуси. Конечно, мы поддержать, как информирует меня наше правительство, не можем», - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства пояснил, что в противном случае Беларусь сразу будет поставлена в неравные условия. Поэтому, по его мнению, необходимо приложить максимум усилий для выхода на справедливое решение.