Исполком СНГ и ЕЭК подписали меморандум об углублении взаимодействия

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27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Меморандум об углублении взаимодействия между Исполнительным комитетом Содружества Независимых Государств и Евразийской экономической комиссией подписан сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Документ подписали председатель Исполкома - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев и председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян.

Меморандум предусматривает совместную работу по таким направлениям, как государственные закупки, конкурентная политика и антимонопольное регулирование, цифровая экономика, сотрудничество в сфере налоговой политики, прослеживаемость и маркировка товаров средствами идентификации, защита прав потребителей.

"Сегодня экономическая повестка ставит новые задачи, появляются новые области, где необходимо также налаживать сотрудничество. Мы работаем, решая во многом схожие задачи и проблемы. Поэтому очень важны координация, обмен информацией и опытом. Необходимо, чтобы наши решения носили взаимодополняющий характер", - отметили в Исполкоме СНГ.

Подписанный документ должен стать следующим шагом в развитии сотрудничества. В 2012 году был подписан меморандум о взаимодействии между исполнительными органами СНГ и ЕАЭС. Он предусматривал взаимодействие в таких сферах, как экономика и финансы, статистика, торговая политика, техническое регулирование, таможенная политика и ряд других.-0-